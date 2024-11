Todo listo para que arranque la liga regional de salvamento y socorrismo

Valladolid dará el pistoletazo de salida a la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, de las categorías juvenil, júnior, absoluta y máster, que se celebrará este sábado y el domingo en la Piscina del Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva.

Durante la sesión del sábado, a partir de las 16:45 horas, se realizarán las pruebas de 200/100 metros natación con obstáculos, lanzamiento de cuerda, 4x50 metros natación con obstáculos y 100 metros socorrista.

La jornada del domingo comenzará con la prueba de 200 metros supersocorrista, a la que le seguirán 100 metros remolque de maniquí con aletas máster, 50 metros remolque de maniquí, 4x25 metros remolque de maniquí y 4x50 metros relevo combinado. Este mismo día por la tarde se disputarán las pruebas de 100 metros combinada de salvamento, 100 metros remolque de maniquí con aletas absoluto y 4x50 metros relevo socorrista mixto.

La cita reunirá a más de 150 de socorristas de once clubes y siete provincias de la Comunidad Autónoma: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.A. Teleno Salvamento, C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C. Multideporte Valladolid y C.D. Unión Esgueva SOSVA y (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora).

La participación por sexos, contando la totalidad de participantes, tendrá una representación femenina del 44,87% frente a la categoría masculina del 55,13%. En cuanto al número de deportistas inscritos por provincias, Palencia es el territorio que más socorristas aporta, con 45, seguido de Valladolid (42), León (33), Zamora (19), Soria (9), Ávila (5) y Salamanca (3).

Los resultados conseguidos por los deportistas servirán para obtener las mínimas necesarias para poder participar en los Campeonatos de España y, además, puntuarán en la clasificación de la Liga Española de Clubes a nivel nacional.