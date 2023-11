Un truco legal para investirse legalmente, en previa, inmediata, simultanea, posterior y manifiesta voluntad y acción ilegal

Una investidura absolutamente cómica si no fuera por la gravísima estrategia que subyace. Es evidente que quien tiene más votos se arroga sin duda alguna, y nadie lo hace, nadie lo duda, la legitimidad y la legalidad de la constitución para investirse, y por eso apelaba yo antes de ayer al hasta entonces presidente del Gobierno en funciones, a no hacerlo, a no pretender investirse, ya que esos votos que cumplen la aritmética constitucional están inmersos en la ilegitimidad, la ilegalidad, la inmoralidad y la más abyecta falta de pudor y respeto democrático. También están manchados de sangre y presididos por el golpismo, la sedición , la malversación, la fuga, la delincuencia y la traicion. Quien se arroga la constitución solo para la materia formal de la suma aritmética, pero reconoce que hay que hacer de la necesidad virtud y además cambiando el reconocimiento previo de la ilegalidad de la amnistía, dos horas antes de las elecciones, y presentarse así a las mismas, para después decir que lo ilegal es legal, es no sólo reírse de todos los españoles sino contravenir la ley a sabiendas y por tanto provocando nulidad de pleno derecho a la acción del pacto ilegal que permite la investidura de cara a acceder a los votos, y sabedor que ello termina con uno de los poderes esenciales en democracia.

No se puede ir a una investidura con un hecho pactado como la amnistía, fuera de la ley, que sustituye nuestra democracia, y acaba con el estado de derecho, y con la división de poderes, por una no homologable en estos 45 años y como única razón y posibilidad para alcanzarla, y tampoco se puede investir con la voluntad que uno se encuentra en el camino de una oportunidad que hace de la necesidad virtud y además para reconocer que es para impedir que gobierne la derecha, cuestiónque contraviene un principio trascendental y traspasa delictivamente las reglas del juego .

Su razón ya demostrada y pública para acceder al poder es nula de pleno derecho. La amnistía así lo genera, pero además, los otros acuerdos son igualmente ilegales, como es convenir ser naciones o convenir el referéndum de independencia tal y como vimos que leexigía en el discursoantes de ayer Junts y teniendo que dar una respuesta escrita para no malograr el acuerdo y además reconocer a sabiendas que los independentistas quieren la independencia por lo que excluye cualquier pacto. Nadie pacta lo que sabe que no puede pactar por ser un delito flagrante.

Todo esto es una maquiavélica manera de utilizar la Constitución únicamente para la formalidad de los números pero con plena voluntad de incumplimiento y ataque a dicha Constitución.

Jamás un presidente de Gobierno había optado a su investidura de manera tan perversa y fraudulenta y donde antes de investirse es sabedor del delito que está practicando , se aprovecha de la aritmética de la Constitución y simultáneamente el delito que tiene perpetrado es el único requisito para lograr la investidura. Eso es anular voluntariamente cualquier legalidad adquirida.

Se habrá investido, pero a partir de ahora en el primer avance que haga de la aprobación de la amnistía, de concederse nación o simulación de ello, de conceder referéndum o simulación de ello, o de perdonar deuda injustamente , sobre la marcha estará ilegalizado para seguir como presidente de Gobierno por propia voluntad y pleno conocimiento anterior de ello .

Nunca una ingeniería tan sofisticada para acabar con la democracia se había dado y nadie preveyó en la Constitución que nadie fuera a saltarse delictivamente previa simulación y fraude la Constitución para usarla en lo único necesario y promover unas acciones delictivas pactadas, para lograr esa aritmética y a partir de ahí vivir en acción ilegal y pretender legalizar la ilegalidad con el tribunal Constituciónal alineado con quien ha dado la llave aritmética, siendo un delincuente, y fuera de España. Exigiendo el delincuente además, ya cada segundo, desde el extranjero, una labor de un gobierno predeterminada e imponiendo permanentementeconstantes hechos fuera de la ley.

Jamás en la historia un presidente de Gobierno contravino el ordenamiento jurídico , el estado de derecho y la división de poderes, con muy bien programada voluntad y premeditación a lo largo de cinco años y en plena presidencia de turno europea,profanando y prostituyendo los principios esenciales de la democracia y sus fundamentos básicos .

Una traición plena y un ataque delictivo a todos los españoles de cualquier sensibilidad e idea .

¡El pueblo español, de todos los sectores e ideologías, que ha convocado a todos mañana a Cibeles, no lo vamos a permitir!

Mañana en Cibeles el clamor unánime de los españoles lo gritaremos unidos para salvar nuestra democracia y también a la misma hora mañana desde Sevilla gritara el pueblo unido en expreso apoyo a una manifestación, la de Cibeles, que va a ser histórica y que nunca antes en cuarenta y cinco años debió hacerse, y a nadie lógicamente pudo ocurrírsele en un estado de derecho consolidado en Europa, para salvar nuestra igualdad, nuestra libertad y nuestra democracia.