La respuesta viral del propietario de un restaurante de Burgos a la queja de un cliente porque no le pusieron croquetas con la consumición

Las relaciones entre los propietarios o trabajadores de bares y restaurantes con los clientes dan muchas anécdotas y curiosidades. Más que un libro se podría escribir una enciclopedia con todos los rifirafes que suelen ocurrir a diario, casi siempre por quejas aparentemente absurdas de los consumidores, cada vez más exigentes.

También están las de los que se hane llamar youtubres o tiktokers conmuchos seguidores en redes sociales y que pretenden comer o cenar por la patilla en un restaurante a cambio de hacer una buena reseña o promoción del establecimiento en cuestión. Una "colaboración", como suelen llamar estos expertos de las redes sociales, que no siempre sale adelante.

Las protestas de los clientes suelen ser contestadas por los dueños cada vez conmás frecuencia, hartos de gente "con mucha jeta" y para rebatir comentarios ofensivos que se cuelgan en las redes sociales, al menos para dar su punto de vista de lo ocurrido. Muchas de estas contestaciones son ingeniosas y graciosas y rápidamente se hacen virales y se expanden por estas plataformas de comunicación.

Otras veces son los propios dueños y trabajadores los que cuentan anécdotas que les han ocurrido durante el desempeño e su profesión.

Ocurría no hace mucho cuando el camarero de un local de Madrid colgaba en su red lo que le pasó con un cliente que cuando fue a tomarle nota este le dijo que igual el plato que iba a pedir era un poco gay», a lo que el trabajador, natural de Canarias, le contestó: con gracia y solera que no se preocupara porque no creía que el plato que había pedido fuera más gay que él mismo. Una respuesta antológica que corrió como la espuma enseguida en redes sociales.

Esta es una de las muchas anécdotas que pasan a diario en este sector puntero en España, sobre todo ahora en verano.

El caso que traemos a estas líneas de LA RAZÓN de hoy también tiene su gracia y ocurría en un local de Burgos. Concretamente en el Restaurante La Fauna Gastro, un establecimiento conocido por la cocina tradicional que sirve.

Pues dicho todo esto, pasamos a contar lo que le ocurrió hace no mucho al propietario de este templo gastronómico de la capital castellana con un cliente croquetero, y cuya respuesta se hahecho viral y está siendo muy comentada.

El consumidor en cuestión puso varias reseñas negativas al restaurante y se quejó de que había estado esperando más de 40 minutos para que le pusieran unas croquetas que venían con la consumición qu ehabía pedido. O lo que es lo mismo, una tapa de regalo que el local pone al cliente y a la que no está obligado.

El cliente, impaciente, se queja de tuvo que preguntar varias veces a los trabajadores por las croquetas en cuestión y que no le hacían caso. Además, para más inri, denunciaba que los camareros sirvieron a gente que acababa de entrar al local antes que a él.

Y remata quejándose de los camareros: "El trato por parte de la pelirroja ha sido nefasto y el otro camarero alto on barba y pelo largo mostrando indiferencia. Resulta que nos hemos ido sin comer las croquetas. PÉSIMO", (así en mayúsculas, para darmás énfasis a la queja).

Pues hete aquí que la respuesta del proìetario no se hizo esperar y ha sido una de las más ingeniosas que se recuerdan además de hacerse viral rápidamente.

"La tapa de la casa es un detalle que tiene el local con los clientes. No es nuestra obligación ponerla y la ponemos cuando queremos o podemos. Tres opiniones negativas por una croqueta. ¿Dígame donde quiere que le envíe 10 kilogramos de croquetas para que se bañe con ellas. Muchas gracias", contesta tajantemente el dueño.