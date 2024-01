Tudanca da la cara por la CHD ante las críticas en las riadas: "Dio la información de forma conveniente"

Las riadas e inundaciones que ha sufrido Castilla y León en la última semana por las lluvias y la nieve que trajeron las borrascas Irene y Juan y que han provocado numerosos daños, sobre todo en las provincias de Valladolid, Ávila, Zamora y Segovia, se han trasladado ahora al debate político.

Y es que tras ante las críticas de numerosos alcaldes a la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Gobierno de España, el PSOE de Castilla y León, con su secretario general, Luis Tudanca, a la cabeza, ha salido a defender a este organismo que preside María Jesús Lafuente.

En primer lugar, el líder socialista pedía responsabilidad a las administraciones “puesto que lo sucedido no es culpa de nadie", decía, mientras que en segundo término, defendía la información que ofreció la CHD y que, según Tudanca, se dio de forma conveniente”. Y, en tercer lugar, dejaba entrever que el Partido Popular "tuvo la tentación de no pedir ayuda", en alusión a que no elevó el nivel 2 de emergencia para pedir la ayudas y los medios del Gobierno, según Tudanca, para quien esta actitud fue una "necedad" que demuestra la "incapacidad" de la Junta.

Por todo ello, Tudanca ha avanzado este miércoles durante un desayuno informativo celebrado en Segovia que su Grupo Parlamentario registrará una petición en las Cortes de Castilla y León para que se actualice la normativa de emergencia en inundaciones a la nueva legislación en materia de Protección Civil para mejorar la respuesta y la coordinación de medios.

El también portavoz del PSOE en las Cortes, acompañado el secretario provincial, José Luis Aceves, así como por los procuradores y varios alcaldes de municipios segovianos, ha recordado que van a exigir a través de las enmiendas que han registrado que haya lista de espera cero en Atención Primaria.

Sanidad e industria

Por otro lado, en materia sanitaria, el líder socialista denunciaba que la ley de blindaje de los servicios públicos registrada por el PP en la Cámara regional la ley "solo pretende consolidar las privatizaciones que han realizado al amparo, principalmente, de la pandemia”, y avanzaba que exigirán que haya lista de espera cero en Atención Primaria. "Una cita en Atención Primaria no puede demorarse más de 48 horas como está pasando en algunos municipios de la Comunidad, incluyendo varias capitales de provincia", advertía Tudanca, quien aseguraba que se necesitan más medios y profesionales, además de que la atención presencial esté garantizada también en los consultorios médicos del medio rural, para lo que “hace falta un plan específico que dote de recursos para la captación de profesionales, su retención y ocupación de plazas de difícil cobertura

Y en materia de Industria y Empleo, afirmaba que no puede ser que Segovia sea la única provincia de Castilla y León sin un plan industrial específico y adelantaba que van a proponer en las Cortes que haya un plan específico industrial para la provincia segoviana y que se rehaga todo el plan de desarrollo y promoción industrial con el diálogo social para hacer un programa “consensuado”, y que cuente con incentivos fiscales propios de la Junta de Castilla y León.

Tudanca denunciaba que el Gobierno de la Junta “es tan perjudicial para la economía de Castilla y León, como los son los independentistas para Cataluña”, y decía que la Comunidad es, junto a Madrid, la que peor saldo de fuga de empresas tiene en toda España.

En los últimos 15 años un total de 550 empresas se han marchado de Castilla y León, y solo en el último trimestre han sido 54, “con una facturación de más de 18 millones de euros”, las que dejaron la Comunidad, de las cuales, 42 se fueron a Madrid, según datos que maneja el PSOE.