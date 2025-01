Tudanca confirma su paso atrás en el PSOE de Castilla y León y muestra su apoyo a Carlos Martínez

Era lo esperado y así lo ha confirmado el propio protagonista. Luis Tudanca se echa atrás al frente del PSOE de Castilla y León, para evitar un proceso de primarias y que presumiblemente Carlos Martínez, actual alcalde de Soria, coja las riendas del partido a partir del Congreso que tendrá lugar en el mes de febrero.

Tudanca, ante una sede socialista abarrotada en Valladolid, confirmaba su adiós y que fue hace tres días cuando así se lo hizo saber a Pedro Sánchez, al que también le dijo que se pondría a disposición del partido para lo que se considerase,

"Ha llegado el momento de que llegue otro u otra. Esta tierra necesita un cambio, un gobierno socialista. Se necesita ambición y es a lo que me he entregado en estos días años de mi vida. Y nadie me obliga a irme", recalcaba, a lo que añadía que "hacía falta un volantazo para evitar un choque y mis adversarios están fuera del PSOE". "Hemos hecho una alternativa de Gobierno y hemos roto un techo de cristal. hemos conseguido ganar, nos lo creímos, nos lo creemos y nos lo vamos a seguir creyendo".

Tudanca realizaba un breve balance de estos diez años con él al frente, calificándolo como "éxito", al declarar que "hace diez años el partido estaba roto, pero he contribuido a que se uniera y con este paso que doy contribuyo a que la unión del partido se fortalezca. Hemos construido un partido coherente y de éxito y el PSOE tiene que seguir siendo fuerte y confiar en devolver la ilusión y al futuro de los castellanos y leoneses".

Para ello, ha recalcado la importancia de los militantes. "Son los que van a seguir mandando por que son los que han levantado este partido" y añadía que van a ser cruciales para el nuevo equipo, que aunque al ser preguntado por la posibilidad de que Carlos Martínez sea el que coja las riendas del PSOE regional, señalaba que "hay que mantener las formas", aunque confesaba a continuación que ha mantenido múltiples reuniones con el alcalde de Soria. "Sin ningún reproche, sin ninguna discusión, sin ninguna filtración", apostillaba. "Siempre he dicho que este proyecto lo tiene que liderar alguien de la tierra y Calos lo es. Quien lidere el PSOE de Castilla y León lo hará bien", afirmaba.

"Me pondré a disposición del que venga, con las mismas ganas y fuerzas y daré consejo cuando me lo pidan", señalaba también. Sobre su presunto enfrentamiento con Pedro Sánchez, Tudanca replicaba que "siempre he sentido su apoyo y lo siento hoy. me ha reconocido el trabajo realizado durante todos este años y siempre he luchado junto a él compartiendo proyecto político y para que el PSOE no se rompiera, para añadir que "no siento ninguna decepción o ningún rencor hacia cualquier miembro del partido".

Tudanca concluía su intervención señalando que "el partido va a salir más fuerte que nunca y eso es una mala noticia para Fernández Mañueco y para el Partido Popular". "Soy de los que creen que hay que contar con todo y con todos, por que es la única manera de ganar e indicaba que le queda el resquemor de haber sido presidente de Castilla y León. "Lo rozamos con la punta de los dedos. Y también me hubiera gustado haber tenido diez años más tranquilos. Han sido intensos e interesantísimos.

Tras la rueda de prensa llegaban los mensaje de apoyo a Tudanca, entre ellos los de la secretaria de organización, Ana Sánchez, que en su cuenta de "X" publicaba que "cogimos un PSCYL roto, en subsuelo electoral, lo dejamos unido, fuerte y con el mejor histórico electoral y victorias en urna".