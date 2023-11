Tudanca quiere ministros "que se preocupen" por Castilla y León como Reyes Maroto

Al secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, no le preocupa el número de ministros de la Comunidad, sino que “se preocupen” de los problemas de esta tierra, como por ejemplo la exministra de Industria Reyes Maroto. "Ministros como ella que dio la cara en la crisis de Siro es lo que me gustaría", apunta, aunque pone en valor que desde que Sánchez es presidente el PSOE de Castilla y León ha tenido mucho peso.

Tudanca, además, insistía en que la conformación del nuevo gobierno "solo está en la cabeza de Sánchez", que es a quien le corresponde anunciar los nombres de los ministros, e ironizaba con la posibilidad de que él pueda ser uno de los elegidos. “No se cuantas veces me han nombrado ministro, he tenido varias carteras, ahora me hacen eurodiputado, yo les agradezco los buenos deseos pero siempre estoy donde deseo estar”.

Dicho esto, Tudanca mostraba su alegría y satisfacción por la investidura de Sánchez, que hoy ha prometido su cargo ante el rey la Constitución, y aseguraba que va a haber un gobierno progresista "que seguirá haciéndonos avanzar en derechos, libertades y protegiendo a la gente más vulnerable".

Además, afirmaba que "prefiero ver a los franquistas y a la extrema derecha y a la derecha en la calle manifestándose que en el gobierno, haciendo daño a la gente de Castilla y León".

Tudanca apuntaba que ve “desesperanzado” como el que era un partido de estado y de gobierno, en alusión al PP, “se ha contagiado y es rehén de la extrema derecha” . “Es terrible la deriva, continuaba- pero yo me alegro muchísimo de que hoy el Boletín Oficial del Estado publique que Pedro Sánchez es presidente y que va a haber un Gobierno progresista".

También rechazaba que “España se rompa”, y, por el contrario, destacaba que cuando gobierna el PSOE “está más unida”. Y ponía como ejemplo, los hechos de 2017, con la declaración unilateral de independencia y “referéndum ilegales”, en un momento en el que gobernaba Mariano Rajoy, a lo que contrapuso que ahora los independentistas “han aceptado que no hay vías unilaterales”, la negociación y al Estado.

Por otro lado, el dirigente socialista volvía a exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la destitución del vicepresidente, Juan García-Gallardo, y del titular de Industria, Comercio y Consumo, Mariano Veganzones, en esta ocasión, por “capitanear” en la sede del PSOE insultos a una periodista de la Cadena Ser, a la que trasladó su “afecto y cariño” ante los hechos que tuvo que sufrir cuando hacía su trabajo.

"¿Qué más tiene que pasar?", se preguntaba Tudanca, quien echaba en cara a Mañueco que no haga nada ante sus socios y que se estén "degradando" las instituciones, "atacando" a los trabajadores además de "sufrir" insultos y amenazas los representantes legítimos de los castellanos y leoneses y hoy hemos visto que traspasan una nueva frontera insultando y coaccionando a una periodista”.

“Esto no puede seguir así, el señor Mañueco tiene que cesar a los consejeros de Vox y al vicepresidente de forma inmediata y fulminante", finalizaba.