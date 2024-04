Valladolid conmemora el Día Internacional de la Danza con el ciclo "VA!deDANZA 2024"

Más de 50 actividades tendrán lugar en las calles y en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) para conmemorar el Día Internacional de la Danza con el ciclo ‘VA!deDANZA 2024’ organizado por la Fundación Municipal de Cultura.

Un proyecto que busca ir más allá de dedicar un día a la danza para apostar decididamente por la normalización de la presencia de este arte en las programaciones estables de Artes Escénicas de los diferentes espacios, además de potenciar el encuentro de los públicos con la danza haciendo visible, poniendo en valor su alto potencial artístico, comunicativo y expresivo.

La Fundación Municipal de Cultura ha preparado durante seis días actuaciones, clases abiertas, demostraciones coreográficas, actividades sociales y una exposición, que acercarán la danza a varios puntos de la ciudad tanto al público como a los profesionales.

Actividades en Sala

Los amantes de la danza tendrán la oportunidad única de disfrutar en el LAVA, hasta en seis ocasiones esta semana, de la compañía ‘Mal Pelo’, Premio Nacional de Danza. Diferentes propuestas para los enamorados de este arte, que forman parte de los actos para conmemorar Día Internacional de la Danza (29 de abril) y el Ciclo ‘VA!deDANZA 2024’ organizado por el LAVA.

Así, el LAVA abrirá mañana miércoles, 24 de abril, a las 12:30, su programa extraordinario por el Día Internacional de la Danza con la charla 'Lenguaje y procesos de creación'. La entrada es gratuita.

La compañía ‘Mal Pelo’, María Muñoz y Pep Ramis, será la encargada de impartir la charla y acercar al público a sus procesos creativos.

Uno de los elementos diferenciadores de ‘Mal Pelo’ es, precisamente, la creación y, en especial, la creación compartida. La compañía es un laboratorio constante sobre la elipsis, la sustracción, la ausencia o la espera.

La instalación 'Fragmentos-Memoria

Este centro abrirá sus puertas también del miércoles 24 al domingo 28, para mostrar al público la instalación 'Fragmentos-Memoria'.

'Fragmentos-Memoria' es una instalación realizada por Núria Font. Comisaria y colaboradora de la compañía, Font, ha sido directora durante años del VAD (Festival Internacional de Vídeo y Artes Digitales de Girona).

Esta instalación está realizada con varios documentales como base, piezas audiovisuales que se asoman al trabajo y a la trayectoria de ‘Mal Pelo’.

El horario en el que podrá visitarse es de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas. El domingo, de 16:30 a 20 horas

'The Mountain, the Truth & the Paradise': un solo de Pepe Ramis

Una de las citas imprescindibles de este ciclo es, sin duda, 'The Mountain, the Truth & the Paradise'. Pep Ramis presenta un solo en un espacio blanco y desnudo. Un viaje cambiante, emocionante y lleno de estímulos.

'The Mountain, the Truth & the Paradise' es un universo poético que se pregunta sobre el sentido de lo divino y de lo vulgar, sobre la espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad.

Este trabajo de solo de Pep Ramis nace de la necesidad de construir una ficción personal, de poner al día la experiencia de los últimos trabajos e investigar sobre los intereses artísticos presentes. “Trabajar en solitario quiere decir también revisitar las herramientas acumuladas del oficio de creador escénico después de una larga trayectoria”, explica Ramis. La cita es el 25 abril, a las 20:30 horas.

Masterclass completa

Los amantes de este arte en movimiento no han dejado pasar la oportunidad de recibir una Masterclass gratuita de esta prestigiosa y premiada compañía. Todas las plazas disponibles para el día 26 de abril se han agotado.

Esta clase magistral de cuatro horas lleva por título ‘Herramientas para la Acción’ y es una mirada sobre el movimiento y la escritura del cuerpo en acción.

'Double Infinite. The Bluebird Call'

El sábado 27 de abril, a las 20:30, el LAVA tiene programado un nuevo encuentro con estos dos creadores con 'Double Infinite. The Bluebird Call'. Una pieza construida desde la fragilidad, la sencillez y el amor por este oficio que cautiva. Pep Ramis y María Muñoz protagonizan una coreografía íntima en la que persiguen realidades que parecen imposibles

Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir en las taquillas del LAVA (Paseo de Zorrilla, 101), de martes a sábado en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas. Los domingos y festivos, dos horas antes de la función. También en la página web.