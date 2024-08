Vecinos de Cabañas (León) denuncian el abandono que sufren la iglesia y el cementerio de la localidad

El pasado domingo los vecinos que acudieron a la Iglesia a honrar al patrón de San Luis se quedaron sin la tradicional eucaristía. Este desinterés de la Parroquia está afectando al patrimonio local ya que la iglesia o el cementerio precisan de obras conservación y mantenimiento

La Junta Vecinal de Cabañas, pedanía de la localidad de Valencia de Don Juan, denunció esta mañana la situación de abandono que sufre la Iglesia de San Pedro por parte de la parroquia que lleva el mismo nombre, cuyo titular es el párroco Salvador Valbuena Turienzo.

Esta situación se puso de manifiesto el pasado domingo durante la celebración de la fiesta de la localidad, en honor al patrón San Luis, donde los vecinos que asistieron como cada año a la tradicional misa y ofrenda vieron que ni el párroco ni ningún otro clérigo o diácono (persona voluntaria de la parroquia) se acercara a ofrecer la eucaristía, para disgusto y enfado de las decenas de asistentes que vieron cómo se rompía una tradición de décadas.

Ese mismo abandono se extiende al Día de los Difuntos, que en Cabañas se celebra el día 2 de noviembre para no solaparse con el responso del día 1 en el cementerio coyantino. Con este pasado 2023, ya van más de cinco años en que la Parroquia no atiende sus responsabilidades con los difuntos de Cabañas que no pueden ser honrados religiosamente por los familiares que lo deseen.

El cementerio, propiedad de la Parroquia, se encuentra en un precario estado de conservación y mantenimiento, con una pared que amenaza en ruinas ante la dejación de responsabilidades de Valbuena Turienzo.

Esta situación no se limita únicamente a la falta de eucaristía de la fiesta de San Luis sino que la falta de colaboración y compromiso de la parroquia con la Iglesia de Cabañas está impidiendo el acceso a la Junta Vecinal a ayudas y subvenciones para su restauración y arreglo, ya que el deterioro de alguna de sus partes puede llevar a que, en un futuro próximo no se podrá ni siquiera abrir.