Veganzones anuncia la reestructuración orgánica del Ecyl antes de fin de año

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, anunció hoy la reestructuración orgánica del Servicio Público de empleo, Ecyl, antes de fin de año, cuando “estén todos los pasos normativos ya definitivamente calculados”. Así lo trasladó durante el acto de clausura y entrega de los diplomas de los programas mixtos de los ayuntamientos de Soria y Tardelcuende.

Veganzones recordó que la modernización del Ecyl, informada ya en sede parlamentaria, contará con la contratación de 177 técnicos para todas las provincias, tanto en la parte de formación como en las de orientación y administración general. “Esta reestructuración orgánica va a ser un hecho a partir del segundo semestre del año”, ratificó.

Igualmente, se refirió a las dimisiones producidas en el seno de la Ccnsejería, según Veganzones, “a petición propia, en algún caso de algún técnico”. “Es lo habitual en todas las consejerías, no hay ninguna diferencia con esto. De hecho se cubren las peticiones de ceses por circunstancias personales, totalmente personales, y facilitamos la carrera profesional y respetamos esas circunstancias. Esas dimisiones las cubrimos enseguida”, ensalzó.

Diálogo Social

Por otra parte, confió en “llegar a acuerdos” con sindicatos y patronal a partir de septiembre en las cinco consejerías con actuaciones en materia de Diálogo Social, tal y como las tres partes se emplazaron en el último Consejo del Diálogo Social celebrado.

El titular de la Consejería, que hoy clausuró los programas mixtos de los ayuntamientos de Soria y Tardelcuende, espera que este próximo mes “se realicen planteamientos de aquellos temas en los que se está trabajando” y se pongan sobre la mesa “nuevos temas en los que se propone trabajar”. La idea, prosiguió, es que en el primer trimestre de 2024 “se eleve al Consejo y se firmen los acuerdos en los que haya consenso”.

Sobre la relación que el propio Veganzones tiene con los agentes sociales, consideró que “no tiene por qué ser ni mejor ni peor de lo que ha sido hasta ahora”. Nosotros tenemos la voluntad de seguir hablando con los agentes económicos y sociales en las reuniones del Diálogo Social”, espetó.

Serla

Además, el consejero defendió que la aportación anual de 400.000 euros de la Junta al Serla “debería ser suficiente” para pagar las nóminas de los trabajadores, que estimó en alrededor de 250.000 euros. El consejero respondió así, durante una visita a Soria, a los sindicatos, que denunciaron los retrasos en los pagos de las mensualidades de los empleados. “Es una institución privada, no pública. El Serla es un acuerdo entre sindicatos y patronal en el que la Administración solo financia. Y desde 2019 lo hace de motu propio, con carácter discrecional, ya que no existe ningún acuerdo de financiación de esa entidad”, justificó.

En este sentido, Veganzones recordó que la administración tiene su propio servicio de intermediación de meditación, arbitraje y conciliación (SMAC), que presta en todas las provincias de Castilla y León, excepto en Valladolid. Soria, por ejemplo, realiza esa labor en la Oficina Autoritaria de Trabajo. “Magníficamente, por cierto”, destacó.

En todo caso, la Junta consideró “conveniente” que se financie alguna de las actividades que recoge el acuerdo para la mediación y conciliación laboral que firman sindicatos y patronal y apostó por “homogeneizar todos los servicios que se dan en la Comunidad”.

Igualmente, subrayó que el servicio de intermediación individual “se presta en todas las provincias, excepto en Valladolid, que no tiene por qué ser menos, y no tiene que estar condicionado a lo que los sindicatos y patronal deciden hacer o no hacer en Valladolid”. Por ello, confió en que esta provincia “siga la misma dinámica que el resto”.

Veganzones mencionó que se ha diseñado una cesión de espacios de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid para que el SERLA se pueda ahorrar más de 110.000 euros la año; además de “ofrecerse otro ahorro” para que pase a ser dirigida por el propio director general de Trabajo, aspecto sobre el que lamentó que la Consejería no haya recibido ninguna contestación.

Programas de empleo

Por último, el consejero explicó que la Junta de Castilla y León desarrolló en su última programación 219 programas mixtos para formar a 2.194 trabajadores, tras una inversión de 36,4 millones de euros. Ese fue el balance que realizó el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien hoy clausuró y entregó los diplomas de programas mixtos de los ayuntamientos de Soria y Tardelcuende. En total, en la provincia, el Gobierno autonómico desembolsó casi 1,8 millones de euros para cuatro de estos proyectos, que han formado a 42 trabajadores.

Estos cursos, dirigidos a trabajadores en activo, suelen tener una duración media entre seis y nueve meses y las clausuras suelen coincidir con los meses de julio y agosto y con noviembre y diciembre.

El consejero recordó que el pasado viernes se cerró el plazo de solicitudes de estos proyectos. “Hemos recibido muchas. Todavía estamos empezando a realizar esa evaluación para cuanto antes podamos tenerla, ya comunicar los proyectos aprobados a todas las diputaciones, ayuntamientos, entidades sociales”, comentó Veganzones, quien explicó que el presupuesto inicial era algo más alto, de más de 38 millones de euros, pero confió en que “se colmen todas las solicitudes” y “llegar incluso, si es necesario, a a poner más recursos”. “La formación es actualmente la política de empleo más importante de todas”, sentenció el consejero, quien matizó que esta política “es la mejor que existe en España en materia activa de empleo y formación, que es la verdadera formación dual, aquella en la que los trabajadores, a la vez que cobran un sueldo, están realizando una práctica profesional y se están formando para obtener un título”.

A su juicio, la tecnología “está avanzando de forma a pasos agigantados”. “Si nosotros no ponemos formación encima de la mesa para que todos los trabajadores se puedan recualificar y tener esa capacidad de inserción laboral, no conseguiremos mejorar las tasas de paro”, sostuvo Veganzones.

Certificado de profesionalidad

Estos programas mixtos se ejecutan para trabajadores sin titulación, con lo que el certificado de profesionalidad que obtienen cuando terminan esta formación “les sirve para tener una cualificación profesional que les avala para su inserción y su transición al mercado laboral”. Al respecto, el consejero celebró que en los programas mixtos se da preferencia a aquellos proyectos que tienen una mejor inserción laboral, como los que hoy se clausuraron en Soria en materia del sector textil y peletero, en el caso del Ayuntamiento de Soria, o de mantenimiento y conservación de montes, en Tardelcuende, “tan importantes en Soria y ejemplo para toda España”.

Esa estrategia, continuó, es la misma que se prioriza en los programas de Empleo Local y Social, el de Fomento de Empleo Autónomo, de Orientación, Formación e Inserción, así como otras estrategias que la consejería diseña “en otras direcciones generales como la de trabajo, seguridad, salud y bienestar y la Estrategia de Comercio Minorista”.

Incertidumbre económica

Veganzones alertó de la “incertidumbre” económica que se avecina en el “segundo ciclo del segundo semestre en materia de mercado laboral”, que “suele ser el menos favorable en materia de empleo”, y al que en esta ocasión se suman situaciones que “nos van a poner dificultades para que esta evolución del mercado laboral continúe siendo positiva”.

El consejero adelantó que esta semana se conocerán las cifras del IPC, de deuda y de déficit”, aunque ensalzó “los buenos momentos conocidos este mes de agosto tanto en producción industrial como en exportaciones, intereses e inflación”. “Esperamos que Castilla y León siga resistiendo en esta dinámica y que con las políticas de este gobierno de coalición seamos capaces de tener un tono positivo hasta final de año”, reflexionó.

Veganzones matizó las “incertidumbres” a las que hizo referencia y que se han avivado durante los últimos meses. “Vienen dadas desde fuera, no son internas, y que son el alza de los precios, sobre todos los alimentarios, la inflación subyacente y toda la dinámica de los tipos de interés, que está haciendo mucha mella en la subida de las hipotecas y que se supone que van a subir más”, comentó el consejero, quien mencionó también el alza de los precios de la luz, de la energía, del gas y los combustibles, que “vuelven otra vez hacia arriba”. “Todo eso crea unas incertidumbres que nos hacen ser muy precavidos en cuanto a la evolución del semestre”, concluyó.