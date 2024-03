Vendedores ambulantes para abastecer a los pueblos más pequeños de Soria

Uno de los problemas de la despoblación en los pueblos pequeños de la España de interior es la falta de servicios que tienen sus habitantes, y no solo públicos. Hay muchos lugares en los que no hay ningún establecimiento, ya sea un bar o una pequeña tienda de ultramarinos de las de toda la vida, donde los vecinos puedan comprar productos básicos sin tener que desplazarse al municipios más grande y cercano. Sobre todo, porque no sale rentable al haber poca gente viviendo en estos municipios.

Es lo que ocurre en muchos de los pueblos de la provincia de Soria. Si bien, desde la Diputación Provincial se está intentando dar respuesta a esta situación llegando a acuerdos con vendedores ambulantes para que puedan abastecer a estos lugares. Hasta el momento, la institución provincial que preside Benito Serrano ha concedido un total de 28 ayudas, por importe máximo de 2.500 euros cada una, a estos vendedores de la provincia en una primera convocatoria para que puedan mantener estos servicios en una parte de la denominada "España vaciada".

Serrano ha destacado este lunes la "buena” respuesta que ha tenido esta convocatoria y ha avanzado que se volverá a convocar el próximo año. "Han sido 28 empresas favorecidas por esta convocatoria, lo que está muy bien para ser la primera vez, por lo que la idea es seguir incidiendo en ella”, insistía..

Serrano explicaba que hay que vender mucho y hacer muchos kilómetros para que a un vendedor le queden 2.500 euros limpios, , por eso ponía en valor esta ayuda que han lanzado y que sirve a muchos vendedores para que los pueblos no se queden abandonados en el suministro de alimentación.

La Diputación de Soria ha concedido los mencionados 2.500 euros a cada uno de los 28 vendedores ambulantes que han reclamado la ayuda, en función de unos criterios, basados en kilómetros recorridos, número de habitantes y frecuencias, lo que suma 69.125 euros en la convocatoria, en la que se incluían también los vendedores de pan. Además, al pueblo más pequeño o más alejado se le da más dinero.

Serrano ha señalado que muchas provincias de la región, aunque sufran despoblación y dispersión, no sufren el problema "con la misma intensidad" que en Soria, donde la mitad de la población vive en la capital, aunque en la provincia hay actualmente trabajando cuarenta personas como vendedores ambulantes.