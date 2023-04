El vino De Alberto Dorado 100% Verdejo DO Rueda se lleva el Gran Bacchus de Oro 2023

De Alberto Dorado 100 por cien Verdejo Denominación de Origen Rueda ha sido galardonado con el Gran Bacchus de Oro, máximo galardón del prestigioso concurso internacional de vinos organizado por la Unión Española de Catadores y reconocido por la organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos (Vinofed).

Según informan fuentes de la bodega se trata de la cuarta ocasión en la que De Alberto Dorado recibe este reconocimiento. Es actualmente el único elaborador tradicional del Dorado de Rueda bajo un exclusivo método de crianza oxidativo en damajuanas expuestas al sol. El posterior envejecimiento en soleras conserva la madre de más de 80 años y perpetúa un método tradicional de elaborar este vino que la familia Gutiérrez ha mantenido de forma ininterrumpida desde los años 40 y que se transmite de generación en generación.

Con este Gran Bacchus de Oro De Alberto vuelve a lograr un relevante reconocimiento en uno de los concursos de vinos más reputados del mundo. Celebrado este fin de semana en Madrid, el certamen ha contado con un centenar de profesionales y expertos, entre los que se incluyen periodistas especializados, sumilleres, enólogos, Masters of Wine y Masters of Sommelier.

Con este nuevo premio, Bodegas De Alberto se mantiene entre las más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional. En poco más de 100 días de este año 2023 ya ha sido multigalardonada con distinciones tales como las medallas de Oro y Plata recibidas en Mundus Vini International Wine Awards o los tres Zarcillos de plata.

Por su parte, De Alberto Dorado Dulce, se ha posicionado como el mejor vino de la D.O. Rueda al conseguir la calificación Master -la más alta- por la revista The Drink Business; mientras que De Alberto 100% Verdejo Ecológico ha conseguido ser el mejor vino joven de la D.O. Rueda en los Premios Sarmiento.

Estas distinciones se unen a otras del máximo prestigio obtenidas por Bodegas De Alberto con su Dorado en los últimos años, como la doble medalla de Platino en los Decanter World Wine Awards, los 98 puntos del Dorado obtenidos en su panel tasting, la Gran Medalla de Oro en Viñaespaña, los 95 puntos en la Guía Peñín o los 91 Puntos Parker Wine Advocate.