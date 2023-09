Un vino, una canción. Bodegas De Alberto avanza en su proyecto musical

El proyecto musical de Bodegas De Alberto sigue creciendo, con la incorporación de nuevas actividades a su programa como las catas musicales que se están llevando a cabo a lo largo de todo el mes de septiembre. Como novedad, los participantes podrán incorporar a Spotify la música que les sugiera cada uno de los vinos que vayan probando durante el desarrollo de la actividad.

Así, Bodegas De Alberto repite durante esta vendimia la iniciativa surgida el año pasado consistente en maridar vino y música. Las catas musicales de las visitas Memoria Habitada y All yoy need is gold, incluidas en el programa de actividades especiales Vendimia 2023 de la Ruta del Vino de Rueda, permiten a los visitantes degustar vinos como De Alberto Ecológico, Finca Valdemoya Rosado, De Alberto sobre Lías o De Alberto Dorado al ritmo de las listas musicales de las que cada uno dispone en Spotify. Estas listas se encuentran en el perfil de Spotify Bodegas de Alberto, activo desde hace algo más de un año, que se puso en marcha para impulsar el maridaje entre vino y música. Una selección de éxitos musicales para acompañar a la degustación de cada vino en función de lo que sugieren.

Esta combinación, denominada oenostesia por varios expertos, tiene su origen en la enóloga y musicóloga Jo Burzinska, que diseñó una composición musical a partir de distintas catas de vino. Desde entonces, numerosas investigaciones, como un reciente estudio de la Master of Wine Susan Lin o el realizado por la Universidad Heriot Watt de Edimburgo, han seguido constatando una correlación entre el sentido del gusto y del oído. Géneros musicales como el rock, el jazz, la música clásica... animan a sacar lo mejor de esos sabores porque las notas del vino corren paralelas a las de la música, por lo que se puede asociar un tipo de vino a un género musical en concreto.

Maridaje

Como primera propuesta de maridaje entre música y vino, Bodegas de Alberto presenta en estas catas su Finca Valdemoya Rosado, un vino tranquilo, sofisticado y elegante, con aromas florales y frutales que recuerdan a los frutos rojos y a los pétalos de rosa, con música propia de las películas de Audrey Hepburn. De igual manera, un vino joven y refrescante como el de Finca Valdemoya Frizzante Verdejo, va acompañado de los últimos éxitos que suenan en todas las fiestas, mientras que con De Alberto Ecológico, un verdejo refrescante e intenso, en el que destacan sus aromas cítricos y de frutas blancas, se acompaña de las melodías de cantautores que han marcado una época en la historia de la música.

Los visitantes tendrán también la oportunidad de disfrutar de All you need is gold, la propuesta en la que De Alberto propone catar su verdejo Sobre Lías, su Fermentado en Barrica y el De Alberto Dorado.

Asociar sensaciones, relacionar vino y música, descubrir nuevos placeres. Con esos objetivos se trabaja en Bodegas De Alberto, para llenar a los visitantes de nuevas experiencias. Y, para ello, ya hay en marcha un nuevo proyecto musical y solidario que muy pronto verá la luz de la mano de El Sueño de Vicky.