Es uno de los lugares más inaccesibles y desconocidos de Nueva York. No aparece en prácticamente ninguna guía y los turistas no pueden llegar hasta allí. Su nombre ha evocado desde siempre a la muerte y al olvido. Hablamos de la isla de Hart, en el extremo occidental de Long Island Sound, de la gran fosa común de la ciudad de los rascacielos. La isla olvidada por muchos vuelve ahora a resurgir: tras haber sido en los últimos años un extraño parque al que nunca nadie acudía, hoy se está convirtiendo en el lugar secreto donde enterrar a unos muertos cada día más numerosos. En un momento en el que las morgues de la ciudad están desbordadas, esta isla, en la que ya hay enterrados un millón de cuerpos, podría ser la solución a este inesperado problema. La última morada de los que murieron en Nueva York, desde la segunda mitad del XIX y durante todo el siglo XX, sin nombre, en un callejón o en un edificio abandonado, será ahora la de los que mueran por coronavirus. De momento a los presos de la cercana isla de Rikers se les han ofrecido seis dólares la hora por encargarse de las inhumaciones, una labor que los condenados de esa cárcel han venido haciendo durante años allí.

La otra cara del sueño americano

La historia de la isla de Hart es la de la otra cara del sueño americano, es la de aquellos que no tuvieron suerte y se quedaron por el camino. Durante 150 años a ese recóndito lugar han ido a parar los sin nombre, los cuerpos que nunca nadie ha reclamado y los más pobres: los que lo perdieron todo, los que acabaron como presidiarios y de quien nadie quiso saber nada, y los vagabundos sin techo, que por perder perdieron también su identidad ante la indiferencia de los demás. Todo se remonta al 20 de abril de 1869 cuando llegó a esta isla el cuerpo sin vida de Louisa Van Slyke, una joven de 24 años que había fallecido por tuberculosis en el Charity Hospital y de la que no se tenía noticia alguna de familiares o amigos que pudieran conocerla. La tradición asegura que ella fue la primera en ser enterrada en la que también llamada la Isla de los Muertos. Sin embargo, parece que mucho antes este siniestro lugar ya había visto cómo acababan en la fosa común los cadáveres de víctimas de la Guerra Civil, soldados que nunca fueron reclamados y que habían perecido en el frente de batalla. Tras Louisa van Slyke, vinieron muchos más y a la isla comenzaron a llegar miles de féretros de personas anónimas. Los reclusos de la Penitenciaría de la isla de Blackwell, tras un breve viaje en ferry, atracaban en Hart para hacerse cargo de la dura labor de cargar con las cajas, abrir la fosa y enterrar aquellos cadáveres. Todavía hoy ellos son los encargados de los entierros cobrando unos pocos céntimos por esta labor. No fue hasta 1875 cuando los sepelios fueron masivos, poniéndose en marcha un sistema de cuadrícula para poder identificar algún día a todos aquellos que llegaron a Hart para hacer de ella su última morada. Lo habitual es que una de estas fosas comunes pueda albergar a un millar de niños o a 150 adultos. En la actualidad se tiene registrada la identidad de todos ellos, del millón de personas que allí reposan. La isla de Hart ha sido mucho más que el mayor cementerio público de Estados Unidos. La lista de usos es larga, muy larga: se ha reconvertido en cárcel para prisioneros confederados, en espacio destinado al aislamiento de las víctimas de la fiebre amarilla, en hospital de caridad, en un asilo para enfermos mentales, en hogar para ancianos empobrecidos, en hospital para mujeres con tuberculosis, en reformatorio, en cuartel disciplinario para la marina y los guardacostas, en una prisión para la tripulación de un submarino, en centro de asistencia social para hombres sin techo, en base de misiles del ejército estadounidense durante la crisis de 1962 y en un centro de rehabilitación para drogadictos. Cuando en los años 80 el mundo conoció la llegada del VIH, Nueva York fue, junto a San Francisco, una de las ciudades de Estados Unidos más castigadas por la enfermedad. En una zona apartada del islote fueron inhumados algunos de los que fallecieron por culpa del sida después de que no pocos cementerios estadounidenses se negaran a acoger sus cadáveres. Hart fue la única opción para muchos. Ese fue el caso, por ejemplo, de Rachel Humphreys, la que fuera musa transexual de Lou Reed y compañera en sus visitas a Andy Warhol, y que en 1990 acabó pereciendo enferma de sida. Su destino fue la isla. Lo mismo le pasó a Paul Alladice, un actor de Harlem que había participado en la película «Putney Swope» en 1969 y a quien el sida mató en 1997 en un hospital neoyorquino. Sus familiares estuvieron buscándolo durante años hasta lograr descubrir que había sido enterrado en Hart en un total secretismo.

El primer niño enterrado

Una de las pocas tumbas identificadas del islote es la dedicada al primer niño enterrado en la isla y víctima del sida. En ella se puede leer «SC-B1 1985», es decir, Special Child, Baby 1, 1985. No es el único menor que ha acabado con sus restos en este inhóspito paraje. Hasta aquí también han llegado muchos pequeños ataúdes, los de numerosos recién nacidos muertos durante el parto. Son los otros sin nombre, aquellos féretros marcados simplemente con un número. Con el paso de los años, son muchas las madres que han solicitado poder visitar Hart para ver dónde fueron enterrados aquellos hijos perdidos. Sin embargo, muy pocas han tenido fortuna en su petición, pues la mayoría ha chocado con la negativa administrativa por parte de las autoridades de la ciudad. De hecho, no fue hasta 2015, y tras no pocas presiones, cuando se empezaron a permitir algunas visitas. En esto ha jugado un papel importante el Hart Island Project, una iniciativa que comenzó su andadura en noviembre de 1991 cuando Joel Sternfeld y Melinda Hunt decidieron fotografiar la isla, reivindicándola como uno de los paisajes olvidados de Estados Unidos. Tres años más tarde, cuando estaba a punto de concluir su trabajo, Melinda pidió a la madre de uno de los pequeños enterrados en la isla que la acompañara a visitala. Fue entonces cuando se constató que para poder entrar hacía falta no poca burocracia administrativa. Fue entonces cuando el Hart Island Project inició, en colaboración con abogados voluntarios, una labor imprescindible y que permitió que las familias pudieran acceder a toda la información hasta entonces fuera de su alcance. En 2014 se modificó la legislación para transferir la jurisdicción de Hart al Departamento de Parques y Recreación. Al año siguiente, la ciudad de Nueva York resolvió una demanda colectiva que permite a parientes visitar tumbas durante un fin de semana al mes. Precisamente esta semana el Hart Island Project hizo público un vídeo grabado por un dron. En él se puede ver a un grupo de presos, debidamente protegidos, realizando los primeros entierros en la isla de quienes parecen ser víctimas del coronavirus. Una excavadora arroja tierra en una gran fosa común en la que se contabilizan unos cuarenta ataúdes. Según Melinda Hunt, esas imágenes fueron tomadas el pasado 2 de abril, a primera hora de la mañana, a las siete menos cuarto, con las primeras luces del día. Desde el Ayuntamiento de Nueva York esta semana se negó que se estuviera enterrando en Hart a víctimas del coronavirus. «Si necesitamos construir zonas de entierro temporal para hacer frente a la oleada y pasar la crisis y después trabajar con cada familia en los trámites apropiados, tenemos la posibilidad de hacerlo», dijo el alcalde Bill de Blasio, aunque posteriormente admitió que «obviamente, el sitio que hemos usado históricamente es la isla de Hart».

La tumba de Peter Pan

Bobby Driscoll (en la imagen) fue un actor que se convirtió en una de las estrellas favoritas de Walt Disney. El magnate de los dibujos animados se basó en él para realizar su particular lectura de Peter Pan: Driscoll aportó los movimientos y la voz para el personaje de animación. Al crecer y cambiarle la voz, Disney le dio la espalda y fue rechazado por varios estudios. Empezó a dar tumbos por EE UU y, tal fue su desesperación, que terminó por atracar un banco. Finalmente llegó a Nueva York, donde se convirtió en uno de los habituales de la Factory de Warhol. Sin dinero y drogadicto, aquel juguete roto apareció muerto en una casa abandonada de Nueva York. Nadie supo quién era y acabó en la fosa común de Hart en 1968.