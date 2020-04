¿En qué consiste el desconfinamiento infantil ideado por la Generalitat (sin competencias)?

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha validado la propuesta del Govern para que niños y adolescentes puedan salir a la calle a finales de la próxima semana, ordenada y escalonadamente. Un plan que se avanzó ayer, que se ha aprobado hoy y que se “ha vendido” en rueda de prensa como una iniciativa consumada cuando la Generalitat no tiene competencias para implantarla y depende totalmente de la autorización del Gobierno. Mañana, de hecho, Quim Torra la presentará en la reunión telemática de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Pero, aún así, ¿cómo sería el desconfinamiento parcial de niños y menores ideado por el Govern? Veamos.

¿Cuándo entraría en vigor?

Sin fecha para implantarla, la Generalitat asegura que revisaría la propuesta a finales de la semana que viene viendo los datos de la pandemia por coronavirus y los efectos del fin del desconfinamiento total decretado por el Gobierno y aplicado en Cataluña desde este martes pasado. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha dicho que, dado que la Generalitat calcula que el 11 de abril se alcanzó “el pico” de contagios, este plan podría empezar a aplicarse ya a partir del final de la próxima semana.

¿Cuándo se podría salir?

El plan de la Generalitat propone que los niños de hasta 6 años puedan salir acompañados de un adulto entre las 12.00 y las 14.00 horas; que entre los 6 y 16 años puedan hacerlo, también acompañados, de 16.00 a 18.00 horas; y los jóvenes de 16 a 18 años, que podrían salir solos, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Sólo las personas mayores de 16 podrían salir solas, las demás deberían estar en todo momento acompañadas por un adulto de su unidad familiar.

¿Qué se podría hacer y qué no?

Los menores deberían llevar mascarilla a partir de los tres años y el uso de guantes no sería obligatorio, aunque se incide en la necesidad de extremar las medidas de higiene (lavado de manos antes de salir del domicilio y al regresar a casa).

En caso de encontrar a algún conocido se deberá interactuar con éste desde una distancia mínima de dos metros y no durante más de diez minutos. No se permitirá que los encuentros sean “organizados” sino que, de producirse, deberán ser fortuitos. La consellera también ha recomendado caminar siempre por la misma acera de forma que quienes vayan en un sentido caminen por un lado y los que vayan en sentido contrario lo hagan por el opuesto, para que las personas no se crucen.

¿Qué movimientos estarían limitados?

Los menores no podrían entrar en tiendas ni supermercados, y tampoco coger el transporte público para desplazarse más allá de su zona. Se podrán utilizar jardines públicos abiertos para pasear pero no zonas de juego infantil. El titular de Interior, Miquel Buch ha recomendado utilizar escaleras en vez de ascensores para entrar y salir de los edificios.