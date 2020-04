La alcaldesa en funciones de Badalona apuesta por un gobierno “amplio” de izquierdas

Un día después de la dimisión de Àlex Pastor (PSC) como alcalde de Badalona, por conducir ebrio, agreder a agentes de los Mossos y saltarse el confinamiento, la alcaldesa en funciones, Aida Llauradó (Badalona Podem), ha apostado con claridad por un “gobierno amplio de izquierdas”, que por fuerza tendría que incluir al grupo socialista. Se necesitan catorce concejales para conseguirlo.

A partir de ahora, hay un plazo de nueve días para la convocatoria de un pleno extraordinario por la renuncia de Pastor, y otros diez días, para investir a un nuevo alcalde. La pelota está ahora en el tejado del PSC, que puede investir con sus votos al candidato popular, Xavier García Albiol, o a Dolors Sabater, (GuanyemBadalona), que sería la alcaldable de este gobierno de concentración de izquierdas.

Llauradó ha admitido que de momento no hay grandes avances, que no se culminará todo con excesiva rapidez, pero garantizó que habrá nuevo alcalde o alcaldesa antes del 12 de mayo, fecha máxima. De momento,ha asegurado que “sin consenso no me postularé como candidata”, y no ha sido muy clara en lo que respecta a la posibilidad de un alcalde del PSC. También ha recordado las dificultades que provoca la situación actual, por el estado de alarma por el coronavirus.

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde, Rubén Guijarro (PSC), ha negado que Pastor "tuviera síntomas evidentes” de alcoholismo, como insinuó Albiol. Ha afirmado que el incidente es condenable e incompatible con ser alcalde de Badalona, pero considera que “no tiene por qué llevar detrás un problema de alcoholismo”, y ha tachado de falta de respeto las palabras de Albiol y de Sabater, que dijo que Pastor no estaba capacitado para ser alcalde.