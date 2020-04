Ignacio Martínez de Pisón: «La lectura nos ayuda a mantener el poco equilibrio mental que nos quede»

¿Cómo se vive un Sant Jordi desde casa?

Es un día como cualquier otro. Los días son iguales y pierdes la noción de si es lunes o martes, de si es o no es festivo. He tardado unas cuantas horas en darme cuenta de que hoy era Sant Jordi.

A lo largo del día, ¿tendrá contacto con los lectores a través de las redes sociales?

No, este año no tengo ninguna novedad, así que no tengo actividad en redes.

¿Cómo podemos promocionar el libro en tiempos del coronavirus?

Más que promocionar, hablaría de confiar en que esto pase rápido y el primer día que abran las librerías ir todos a comprar los libros que no hemos podido adquirir durante estas semanas.

¿Cómo podemos apoyar a las librerías? ¿Deben implicarse las Administraciones?

Sí. En estos momentos el sector de las librerías es uno de los más vulnerables y débiles. Sin el apoyo de la Administración es muy difícil que pueda sobrevivir ese tejido, como hemos visto que ha pasado esta semana con el cierre de una librería muy buena como era Los Editores de Madrid.

¿Por qué es importante la lectura en estos días?

La lectura es importante porque nos puede ayudar a mantener el poco equilibrio mental que nos quede.