El vicepresidente catalán y conseller de Economía (ERC), Pere Aragonès, ha abogado hoy por articular de manera diferente las ayudas públicas a empresas, abandonando la vía de la subvención y apostando más por la entrada en el capital para tener cierta incidencia en las decisiones de las compañías.

Así lo ha señalado el republicano en una entrevista en Rac 1 recogida por Efe después de que Nissan, que en los últimos quince años ha recibido unos 25 millones de euros en aportaciones de la Generalitat, haya decidido cerrar a finales de año sus tres plantas de Barcelona. Situadas en la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, dan empleo directo a unas 3.000 personas y de forma indirecta a más de 20.000.

“Quizás debemos abandonar la idea de la subvención y pensar más en una entrada en capital conjunto para tener capacidad de incidencia sobre las decisiones de las multinacionales”, ha asegurado. Aragonès ha puesto de ejemplo el caso del Gobierno francés con Renault, que además de inyectar liquidez a la compañía posee el 15% del accionariado.

Esta propuesta no sería aplicable a Nissan. El vicepresidente económico, de hecho, ve complicado revertir el anuncio de cierre por parte de la compañía nipona, aunque se compromete a intentarlo: “Es muy difícil que Nissan continúe en Cataluña, pero no dejaremos de trabajar para conseguirlo. Queda partido. Nosotros no bajamos los brazos”.

Y en este sentido, la portavoz en el Ejecutivo, Meritxell Budó (JxCat), ha cerrado la puerta de forma rotunda a la posibilidad de “nacionalizar” Nissan, sugerida ayer por Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso: “No está encima de la mesa del Govern”. “Desde el Govern de Cataluña en ningún momento hemos hablado de nacionalizar la planta de Nissan, no está encima de la mesa del Govern de Cataluña este tema, no nos hemos planteado esta solución”, ha puntualizado Budó.

Reunión Torra-Sánchez la semana que viene

El gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Ejecutivo central se reunirán la próxima semana para coordinar estrategias de cara a intentar revertir la decisión de Nissan de cerrar sus centros de trabajo en Barcelona. Así lo ha explicado, en declaraciones a Onda Cero, la consellera Budó, que ha destacado que el Govern está “trabajando conjuntamente” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“La próxima semana nos vamos a reunir el Govern de Cataluña con el Gobierno del Estado para trabajar conjuntamente de qué manera podemos afrontar la posibilidad de revertir esta situación, hablando directamente con Japón y lo que haga falta”, ha afirmado.

La reunión de la próxima semana para buscar “soluciones”, que Budó ha concretado que será en Madrid, fue uno de los asuntos que trataron ayer jueves en conversación telefónica el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.