Jordi Montull ingresa en la cárcel de Brians 2 por el Caso Palau

El ex número 2 del Palau de la Música, Jordi Montull, ha ingresado en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, por la sentencia del Caso Palau. En la época del millonario desfalco de las cuentas de la entidad, estaba considerado como la mano derecha del ex presidente Fèlix Millet.

La Audiencia de Barcelona dio plazo hasta el próximo 25 de junio para ingresar en prisión de forma voluntaria a los que fueron máximos responsables del expolio, Millet, condenado a 9 años y 8 meses de cárcel, y Jordi Montull, a 7 años y medio, así como al ex tesorero de Convèrgencia Daniel Osàcar, a 3 años y medio, por distintos delitos de corrupción, como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil, falsedad contable y blanqueo de capitales, cometidos mediante el saqueo de la institución catalana.

Tanto Millet como Osàcar han pedido este mes de junio el indulto, en una clara maniobra para ganar tiempo y retrasar al máximo su ingreso en prisión, hasta que se resolviera su petición. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona rechazó la demanda,al ser considerar insuficientes los motivos. De esta manera, se alinearon con los magistrados, que argumentaron que la edad de Millet -cumplirá 84 años- no cumple con el requisito de evitar la cárcel. El ex tesorero convergente hizo la misma petición, pero aún no está resuelta.

Jordi Montull, exnúmero 2 del Palau de la Música, ha ingresado este lunes por la tarde en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), por la sentencia del 'caso Palau'.

