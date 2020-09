ERC, en el punto de mira ante el final de una legislatura “agotada”

La primera semana clave de otoño –con la vista de Quim Torra en el Supremo y el debate de política general en el Parlament como platos fuertes– se ha cerrado con Esquerra de nuevo en la encrucijada. Los republicanos llevan días reclamando a Torra consensuar una fecha electoral, algo a lo que el president y su entorno responden con un portazo. El acuerdo en este sentido ha sido imposible antes del 17-S y el independentismo sólo logró alcanzar un pacto de no agresión para el debate en la cámara catalana. El resultado: una propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP en la que criticaban el «enjuiciamiento» a Torra y advertían de que «sólo la mayoría del Parlament puede retirar la confianza al president». El reverso del pacto, no obstante, llevó a los republicanos a tumbar todas las peticiones de elecciones anticipadas de la oposición –PP, PSC y los «comunes» dan la legislatura por «agotada»– , un gesto que ha provocado las críticas de los «comunes», que se suman a los reproches del resto de grupos.

En un ambiente de marcado clima preelectoral, la coordinadora general de Catalunya En Comú, Jéssica Albiach, ha aprovechado hoy para recrudecer sus críticas y acusó a ERC de «atascar» a Cataluña por su «inacción» después de que en el debate de política general los republicanos no votaran a favor de las resoluciones que urgían elecciones. «No entiendo como ERC, pese a que ha pedido elecciones, en el momento de la verdad vota en contra y que nos quieran dejar, por inacción, atascados cuatro meses sin Govern efectivo, con todos los retos que tenemos por delante», ha denunciado Albiach.

Los «comunes» insisten en este sentido en que es «incomprensible» que tanto los republicanos como el president Quim Torra, pendiente de una posible inhabilitación -que tildan de “desproporcionada”- opten por dejar a Cataluña con un gobierno «no efectivo» en lugar de ir a elecciones, en medio de «una pandemia y de una crisis social y económica gravísima». Y señalan directamente al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), a quien piden que haga «correr el reloj cuanto antes» para poder llegar a pronto a las elecciones si la mayoría independentista no presenta un candidato alternativo, como así se prevé.

Una petición que también exigen desde el otro extremo del tablero. El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, así lo recordó ayer en una entrevista en «El Periódico de Catalunya», en la que reclamó a Roger Torrent que proponga candidatos a la Presidencia de la Generalitat, y advirtió de que es el presidente de la Cámara catalana quien «tiene la llave del desbloqueo». «Si existe un bloqueo por parte del señor Torrent que no hace lo que la ley le manda hacer, que es cubrir una vacante en la Presidencia, le exigiremos que cumpla con la ley», aseguró. Cs rehúye elecciones y es más partidario de un nombre de consenso, algo que parece una quimera dada la aritmética actual.

Y es que la llave de Torrent es doble: de llegar la inhabilitación de Quim Torra, él debe convocar una ronda de consultas con los grupos para constatar si hay o no candidato para un pleno de investidura o una opción clara para el desbloqueo. De no haberla, el presidente del Parlament aún tendría otra vía, como recordó Miquel Iceta (PSC) en TV3 el viernes: acogerse a la doctrina que fijó el Consejo de Estado en 2003 tras el denominado «tamayazo» en la Comunidad de Madrid, que le permitiría convocar un pleno para comunicar que no hay ningún candidato y serviría para activar la cuenta atrás de cara a las urnas. Fuentes parlamentarias del entorno de ERC consultadas por Efe esta semana dan por bueno este informe y lo ven «perfectamente aplicable» ahora si Torrent constata que no hay candidato a la investidura, ya que «nadie entendería que se permitiese un bloqueo institucional» que alargase la provisionalidad de este Govern en plena pandemia, algo a lo que se opone JxCat. Por tanto, se podría repetir el choque interno con los focos apuntando de nuevo hacia Torrent.