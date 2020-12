JxCat pide “juego limpio” a Esquerra durante la campaña electoral

La campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero parece propicia para que el enfrentamiento entre JxCat y Esquerra gane todavía más intensidad de la que ya ha alcanzado. En juego está la joya más preciada del poder en Cataluña -la Generalitat-, que puede determinar el futuro de cada uno de los dos partidos. En este marco, hoy la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha pedido “juego limpio” y “evitar al máximo las polémicas y batallas estériles” durante la campaña electoral, un mensaje dirigido a todas las formaciones independentistas, pero, principalmente, a Esquerra.

Estos choques, en estos momentos, desgastan a ambos partidos y, además, Artadi ha mostrado su temor a que finalmente acaben generando “desafección” entre el electorado independentista y eso conduzca a un incremento de la abstención. En este sentido, al igual que ha hecho ya Esquerra en las últimas semanas, JxCat ha fijado al PSC como principal rival a batir ya que es la formación que, a su juicio, “representa mejor que ninguno” el 155 –en alusión a la intervención autonómica de 2017-.

Artadi ha cargado contra los socialistas porque gobiernan en Madrid junto a Podemos y se “niegan a dar una solución política para Cataluña”, que considera que debe pasar por el derecho de autodeterminación y la amnistía para los presos. “Iceta se ha convertido en la nueva Inés Arrimadas del 21 de diciembre”, ha asegurado, haciendo referencia a que es en el PSC el partido en el que cree que puede recalar parte del voto útil del constitucionalismo que consiguió Ciudadanos en las elecciones de 2017.

En este llamamiento a Esquerra a una tregua con Esquerra también entra la polémica que ha levantado la presencia del vicepresidente del Parlament (JxCat), Josep Costa, en una reunión entre formaciones independentistas en la que había partidos de extrema derecha. Artadi ha tratado de cerrar la controversia aduciendo que Costa no está afiliado a JxCat y ha recordado que ya ha dado explicaciones y ha pedido disculpas. Esquerra ha pedido su dimisión.

Artadi ha sostenido que a Costa le invitaron a título individual para que expusiera su opinión sobre la legislatura y ha asegurado que JxCat no tenía ningún interés en esa reunión porque no está hablando con otros partidos para hacer coaliciones electorales. Además, ha asegurado que JxCat no recibió ninguna invitación para ese encuentro.

Primarias

Tras ser escogida Laura Borràs como candidata a la Generalitat, JxCat se ha embarcado ahora en la segunda ronda de primarias para escoger a 8 puestos en la lista de Barcelona; 4 en Girona; y, 3 en Tarragona y Lleida. Los resultados se conocerán el domingo. En la lucha por un puesto, hay 127 personas que se han presentado, de las cuales 70 en Barcelona; 21 en Girona; 20 en Lleida; y, 16 en Tarragona.

Por la demarcación de Barcelona concurren figuras de peso, como la propia Artadi; el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell; o, los consellers Meritxell Budó, Damià Calvet y Jordi Puigneró.