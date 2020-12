Fomento del Trabajo premia a Ángel Simón como empresario del año

Los premios que anualmente entrega la patronal Fomento del Trabajo se han convertido en un buen termómetro de la actualidad política. Al fin y al cabo, convergen las distintas administraciones del Estado con el propio empresariado. Y más todavía en un año marcado por la crisis económica derivada de la pandemia. En este contexto, Fomento ha concedido esta mañana a Ángel Simón, presidente de Agbar, la Medalla de Honor al Empresario del Año; y a Martín Pérez Lombarte, la Medalla a la Trayectoria Empresarial como director del Festival Jardins de Pedralbes y Festival Mil·leni; mientras exigía a Gobierno y Generalitat planes de choque para favorecer la reactivación económica.

Fomento ha querido reconocer a Ángel Simón su defensa de la colaboración público-privada y los esfuerzos por garantizar el acceso al agua y al saneamiento, un servicio considerado esencial, al frente de Agbar, compañía que se ha consolidado como «un referente a nivel mundial en la gestión del agua, en un momento en el que la creciente escasez de los recursos hídricos y el desafío del cambio climático exigen una gestión basada en el conocimiento, la experiencia y la innovación», según Fomento.

En su discurso, Simón, precisamente, quiso dar importancia a la colaboración entre empresas y administraciones para mirar al futuro “con optimismo”, en referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “En nuestro caso el número 6, agua y saneamiento de calidad, pero también fundamental el número 1, la lucha contra la pobreza, y no podemos olvidar el número 17, el de la cooperación”. “Nada de todo esto va a ser posible si no hay cooperación entre todas las instituciones y las empresas. La colaboración público-privada será la clave para aprovechar los fondos Next Generation de la Unión Europea”, ha señalado. Simón ha insistido en que, a tal efecto, la compañía seguirá trabajando para construir un hub del agua referente internacional de la innovación en el sector, en Barcelona.

En su intervención, el presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ha aprovechado la asistencia al acto de altos cargos del Gobierno y la Generalitat para reclamar más ayudas para la restauración y los sectores más afectados por la crisis del coronavirus como la hostelería, la hospedería y el transporte y ha extendido la mano a todas las administraciones públicas para elaborar un plan de choque. “El objetivo común debe ser la recuperación económica. Evitar cierres y salvar puestos de trabajo”, ha apuntado Sánchez Llibre.

Al acto también asistieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. Fomento del Trabajo instauró en 2007 las Medallas de Honor y los Premios Carles Ferrer Salat, que concede a aquellas personas o empresas que han destacado en el ámbito empresarial durante el año anterior. La patronal catalana también ha galardonado en esta edición a la Fundació Superacció (en la categoría de compromiso social), a Iberboard (innovación), a Epson (medio ambiente), a Frit Ravich (internacionalización), a Mercabarna (igualdad) y a Picvisa (pyme del año).