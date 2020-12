Cuatro de cada cinco autónomos no podrán aguantar la tercera ola de la pandemia

Mucho se ha hablado de la dramática situación que viven los autónomos con la pandemia, con un descenso notable de la facturación, ERTEs que no llegan o el esperpéntico episodio de las ayudas de la Generalitat. Pero faltaban datos que pusieran de relieve la magnitud de la tragedia. Por ello, la patronal de las pequeñas empresas, Pimec, ha hecho públicos los resultados, demoledores, de un informe al respecto. El 47,3% de los autónomos catalanes prevé cerrar el año con una contracción superior al 50% en su actividad y hasta el 89,3% sufrirá una caída en su facturación, mientras que el 6,5% asegura que se quedará igual y el 4,3% prevé acabar 2020 con una mejora en su actividad. O lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco autónomos encuestados por Pimec aseguran que no podrían aguantar nuevas restricciones derivadas de una tercera ola de la Covid. De hecho, un 40,9% aseguran que deberían cerrar definitivamente el negocio, y un 44,1% de que no aguantarían demasiado bien pero podrían continuar.

Es el balance del informe Impacto del coronavirus, que aún va más allá. Ahora mismo un 18,3% de los autónomos no tiene ninguna actividad y esta cifra ha aumentado en un 8,4% respecto del mes de septiembre. Se estanca en un 1,85 sobre 5,00 la nota sobre la situación económica general.

La mayor parte de los autónomos, el 67%, tiene como principal problema la bajada de pedidos y ventas, seguido del pago de impuestos (53,2%), cotizaciones a la Seguridad Social (53,2%), el pago de suministros (35,1%) y alquileres (30,9%), así como el pago de salarios (21,3%).

Ocho de cada 10 autónomos tiene problemas de tesorería, un dato que aumenta 5,7 puntos porcentuales desde septiembre y que se queda sólo 0,7 puntos porcentuales por debajo de la situación que tenían el 4 de abril.

La inmensa mayoría de los autónomos, un 86,4% de prevé problemas financieros, un 48,9% de creen que llegarán durante el primer semestre de 2021. Un 65,1% de apunta que tendrá una disminución de la actividad y un 47,3% apuntan que esta reducción será de la mitad o más. Hasta un 36,5% de autónomos estiman que sube el riesgo de cierre de su actividad.