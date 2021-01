Crece la presión en las ucis y los expertos auguran que harán falta medidas más estrictas en diez días

Este viernes hace una semana que se celebró Fin de Año y quince días de las fiestas de Navidad. Y con este margen, se puede empezar a analizar cuál ha sido el efecto de los encuentros familiares en la curva epidémica. La primera conclusión es que la gente se ha comportado con más cautela que los días previos. Tras el puente de diciembre, hubo un repunte importante, se pasó de una media de mil casos diarios a dos mil. Desde entonces, ha habido un crecimiento sostenido, pero no ha sido tan explosivo como después del puente de la Purísima. Antes del 6 de diciembre, Cataluña registraba 8.000 nuevos contagios a la semana. En Navidad, se plantó en 14.000 nuevos contagios por semana. La Semana de Fin de Año acabó con 17.500 positivos y el último parte semanal llega a los 18.000 nuevos infectados. Los partes de las últimas semanas hablan de una media de dos mil y pico contagios diarios, pero en las últimas 24 horas, se han notificado 3.995 nuevos positivos. El doctor Josep Maria Argimón, secretario de Salud Pública, aconseja observar estas cifras semanalmente porque los fines de semana y los festivos -esta semana se ha celebrado Reyes-, pueden alterar los datos diarios. De hecho, el día de Reyes se notificaron mil y pico nuevos positivos.

En una entrevista en “El Món” de Rac1, el investigador del grupo BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Enric Álvarez, resume la situación así: “Es cierto que no ha habido un crecimiento exponencial, pero esto no quiere decir que vayamos bien, la curva sigue al alza y con sólo 10 días de nuevas restricciones no bastará para para frenar al virus”. La doctora Magda Campins, responsable de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d’Hebron, comparte su diagnóstico. “Las medidas restrictivas llegan demasiado tarde” y “cuando pasen diez días de la entrada en vigor del plan de choque, harán falta medidas más estrictas”, ha pronosticado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El goteo continuo de contagios se ha traducido ya en un incremento de la presión hospitalaria: en concreto, ha crecido un 27% el número de personas ingresadas en los últimos 15 días, mientras que ha subido un 20% en las Unidades de Cuidados Intensivos. En la UCI ya hay más pacientes covid que del resto de patologías. El último parte del departamento de Salud alerta de que crecen los ingresos de enfermos con coronavirus en los hospitales. En las últimas horas, han ingresado 49 personas con covid y ya hay 2.199 pacientes con esta patología. Los pacientes graves también han aumentado, en estos momentos hay 429 camas de intensivos ocupadas por un enfermo de covid. Desde el pico de la segunda ola, en noviembre, las unidades de cuidados intensivos no vivían esta situación. Aunque la transmisión durante las fiestas de Navidad no ha sido explosiva, como fue en la segunda ola, la situación en los hospitales en peor que entonces y aún queda por ver los efectos totales de estos días.

En las últimas horas, también se han notificado 42 víctimas mortales más. Desde el inicio de la pandemia, en Cataluña han fallecido 17.485 personas por el coronavirus.

La velocidad de transmisión baja ligeramente a 1,46. El riesgo de rebrote sube a 615. Mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 417 infectados por cada 100.000 habitantes. LA tasa de positividad de las PCR se ha doblado desde el inicio de la Navidad. Se sitúa en un 10% el doble de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para tener la pandemia controlada.

El departamento de Salud ha hecho su récord de vacunación en un día,. Ha vacunado a 13.000 personas -residentes y personal sanitario en primera línea-. En estos momentos, 31.114 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. A finales de la semana que viene, llegarán los viales de Moderna. LA llegada de la vacuna de Moderna agilizará la campaña de vacunación.

El próximo lunes, los niños vuelven al colegio. Hay debate sobre si es conveniente o no que abran las escuelas tal y como está la situación epidemiológica, después de que algunos países europeos como el Reino Unido, Alemania o Dinamarca hayan decretado el cierre de los centros para contener la pandemia. En Cataluña, sigue el plan de volver el 11 de enero sin extraescolares fuera de los centros y que no sean con el grupo de convivencia. La clave está en la logística, evitar los corrillos de padres y los contactos fuera de los centros.