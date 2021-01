Dimite un candidato de JxCat que prometió “hacer limpieza de españoles” e insultó a Colau

El hasta ahora número 65 de la lista de JxCat por Barcelona en las elecciones del 14-F y presidente de Reagrupament -una antigua escisión de Esquerra-, Josep Sort, ha dimitido este lunes de todos sus cargos después de que se difundieran tuits suyos en los que llamaba “puta” a Ada Colau y prometía “hacer limpieza de españoles”.

Anoche, la alcaldesa de Barcelona se hizo eco de dos tuits de Sort escritos tiempo atrás en tono insultante: “Colau no es nada más que una puta histérica española. De hecho, no merece ni este tuit”. Sort también escribió, entre otros mensajes polémicos: “Haremos limpieza de españoles, ¡prometido!”, añadiendo una imagen de la actriz, ya difunta, Rosa Maria Sardà.

Colau interpeló a la cabeza de lista de JxCat y a la portavoz del partido, Elsa Artadi: “¿Se os ha pasado que lleváis a un racista, xenófobo y machista en la lista de JxCat? ¿Lo echaréis hoy mismo? ¿O estáis de acuerdo con lo que dice? Vuestro compañero candidato me llama ‘puta histérica’. ¿Qué haréis?”.

Hola @LauraBorras @elsa_artadi: se us ha passat que porteu un racista, xenòfob i masclista a la llista de JxCat?



El fareu fora avui mateix? O esteu d’acord amb el que diu? El vostre company candidat em diu “puta histèrica espanyola”. Què fareu? pic.twitter.com/zSdmXSNUZ7 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) January 24, 2021

Las redes sociales fueron desenterrando más tuits ofensivos de Sort, como “Venga, españolazos, ñordos, salid a la calle, os hemos derrotado en la UB y os derrotaremos el 14-F, y asaltaremos el Colegio de Abogados, no os comeréis ni un kiko. Sufriréis, ¡prometido!”.

En otro tuit, del pasado 6 de enero, arremetía contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa: “Al nazi Illa, que se refiere a vacunas para eliminar el independentismo, derrotémoslo, pero con ganas y de forma contundente. ¡Fuera nazis y fuera españoles de Cataluña!”.

A raíz de la polémica, Sort publicó un tuit de respuesta a la alcaldesa de Barcelona: “De acuerdo, Ada Colau, retiro lo de puta. Ellas no tienen ninguna culpa. Ni tú ninguna importancia, aliada de Valls y la derecha española rancia y xenófoba”.

Este lunes por la mañana, tras el revuelo generado internamente en JxCat, Sort ha dado un paso atrás: “Dimito de todos los cargos y responsabilidades orgánicas y demás”. “Pido disculpas a las personas que se hayan sentido legítimamente ofendidas por los tuits. Quiero dejar claro, en este sentido, que mis críticas siempre han sido a título individual”, ha alegado.

Y ha añadido: “Soy consciente de que he puesto fácil la guerra sucia que alguien anunció que pasaría en estas elecciones. Y que ya existe. Culpa mía, sabiendo como sé cómo son nuestros enemigos. Siempre he sido independentista y de izquierdas. Me toca, pues, asumir responsabilidades, rápido”.