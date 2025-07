Barcelona lidera en España la investigación científica

Barcelona se ha consolidado como la tercera ciudad europea que más becas para la investigación de frontera recibirá en 2025 del programa Proof of Concept del Consejo Europeo de Investigación (ERC). La capital catalana ha obtenido siete ayudas dotadas con 150.000 euros cada una para proyectos alojados en universidades y centros de investigación, una cifra solo superada por París y Múnich. Esto la sitúa, además, como la segunda ciudad con más ayudas que no es capital de Estado, reforzando la posición de Barcelona como polo científico europeo.

La convocatoria tiene como objetivo facilitar que los resultados de la ciencia más avanzada se acerquen a las primeras fases de su comercialización o aplicación social. Estas ayudas permiten a los investigadores analizar la viabilidad de sus hallazgos, protegerlos mediante propiedad intelectual y allanar el camino hacia nuevas empresas, tecnologías y servicios.

En el conjunto de España, el ERC ha financiado veinte proyectos, de los cuales Barcelona concentra más de un tercio, convirtiéndose en la ciudad con más grupos beneficiados del país. Los datos evidencian la buena salud del ecosistema científico barcelonés, que ya lidera la producción científica en España y ocupa posiciones destacadas en Europa. Según el Knowledge Cities Ranking, basado en el Science Citation Index, la ciudad generó 22.688 publicaciones, confirmando su condición de capital científica indiscutible del Estado.

El cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha subrayado que "la buena posición de Barcelona en la obtención de estas ayudas evidencia que nuestra ciudad no es solo la capital española indiscutible de la investigación, sino una de las principales de Europa, especialmente en la investigación de frontera". Valls ha destacado que estas ayudas "servirán para fortalecer el impacto de la investigación en la creación de empresas y empleo, y demuestran el acierto de la apuesta de Barcelona por la ciencia y la investigación como motor económico y de progreso, en la que queremos seguir profundizando".

Las subvenciones se enmarcan en la estrategia municipal para reforzar la innovación y la ciencia como motores de progreso económico y social, un compromiso que se prolongará en los próximos años con iniciativas como el plan Barcelona Impulsa, el plan estratégico de ciencia e innovación y la Barcelona Innovation Coast, que duplicará su inversión entre 2025 y 2027.

Los siete proyectos financiados abarcan un amplio abanico de áreas, desde aplicaciones de inteligencia artificial para predecir la escalada de conflictos hasta plataformas orientadas a la evolución de fármacos contra el cáncer. Entre los beneficiarios figuran André Gröger (Barcelona School of Economics, Monitoring War Destruction), José Ignacio Martín-Subero (IDIBAPS, Translating Epigenetic Memory into Personalized Prognostic Solutions for Chronic Lymphocytic Leukemia). La investigadora Laura Soucek, del Instituto de Oncología Vall d’Hebron, ya fue reconocida este año con el Premio Ciudad de Barcelona de Ciencia, un ejemplo del alineamiento entre las prioridades municipales y los proyectos que financia Europa. El programa ERC Proof of Concept 2025 cuenta con un presupuesto total de 45 millones de euros y contempla dos rondas de financiación, con la próxima convocatoria ya abierta a nuevas propuestas.