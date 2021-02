¿Ha perdido Cataluña su cultura emprendedora?

Los jóvenes de los noventa, además de soñar con viajar al futuro con un coche de la marca DeLorean y dar cabezazos al aire con el “Smells like teen spirit” de Nirvana, como otras generaciones, en clase de Historia estudiaban la Revolución Industrial. La producción en serie, el fordismo, los sindicatos… Y en Barcelona, capítulo obligado para Poblenou. El barrio donde se erigían las fábricas, desde el año 2000, se se hace llamar 22@ y se esfuerza por reinventarse. Veinte años después, las empresas innovadoras no son exclusivas de este distrito tecnológico, están repartidas por toda la ciudad. Y esos niños, que reían con los chistes de Chiquito de la Calzada, son los protagonistas de otra revolución: la digital. La pandemia cogió al mundo con el paso cambiado. Los efectos de un cambio climático irreversible y el aumento de las desigualdades hace años que empujan a replantear los mercados y repensar las economías. No es la primera vez que un virus diminuto sienta a la humanidad en el diván del psicoanalista. Los historiadores cuentan que la peste del siglo XIV puso los cimientos del Renacimiento. ¿Qué pasará ahora? “La Covid-19 acelerará tendencias que ya existían”, cuenta Oriol Pascual, director del Instituto Químico de Sarrià Tech Factory. La Unión Europea apuesta por una transición ecológica y digital para ser más sostenibles y eficientes. Además, según un estudio de la Agencia de Innovación Nacional de Luxemburgo, los sectores con más futuro son las plataformas de datos, la inteligencia artificial, la comunicación máquina-máquina, la robótica o la ciberseguridad.

Pascual explica que la pandemia nos ha demostrado que la economía de nuestro país no está preparada. “Dependemos de terceros para producir mascarillas o vacunas”, lamenta. Los países con un fuerte tejido industrial, científico y tecnológico han resistido mejor que los que viven de los servicios. Alemania, líder en inversión en startups industriales de Europa levanta 962 millones de euros para proyectos, España, 135 millones.

“En España, se genera buena ciencia, pero no sabemos transformarla en productos de valor para el mercado. Tenemos los ingredientes, talento, ciencia e industria, pero nos falta financiación y una estrategia coordinada que nos permita transformar esta ciencia en propuestas concretas”, señala. La inversión privada dirigida a proyectos industriales sólo supone un 3%. Y la inversión pública apenas llega para desarrollar la idea y el prototipo. Muchos proyectos, cuando han demostrado que su tecnología funciona, no tienen cómo testear el producto y llevarlo al mercado.

El IQS Tech Factory funcionar como aceleradora de proyectos industriales innovadores. Conecta startups con proveedores y el tejido industrial existente para transformar ciencia en producto.

“El sector industrial en Cataluña representa el 19% del PIB, aunque sigue teniendo un peso importante, ha perdido diez puntos en los últimos diez años y si no se actualiza, seguirá menguando”, reflexiona Pascual. Las empresas emergentes que ayuda esta aceleradora se diferencian de las estrictamente digitales en que involucran un proceso productivo de algún producto físico que acompaña a la tecnología.

Pascual pone el ejemplo de los proyectos que han participado en el IQS Tech Fest, un evento para ponerse al día sobre el presente y futuro de las startups industriales. La cuarta edición, que se celebró la tercera semana de enero, tenía como invitado a Israel. “Es un país que ha hecho de la industria, la ciencia y la tecnología, la palanca de su economía. ¿Sabías que hay más startups israelíes cotizando en la Bolsa de Nueva York que toda Europa junta?”, explica. “Queremos ser Israel. Tenemos el diagnóstico. Ahora hace falta pasar a la acción, definir una estrategia de reindustalización con valor añadido y propuestas concretas”, resume. Pascual explica que las startups que han apoyado estos años están resistiendo bien la crisis. “Son proyectos sólidos y resilientes. En marzo, nos pusimos en contacto con todos y el 60% tenía financiación para nueve meses y un 24%, para más de un año”, cuenta. Hay proyectos que se han adaptado a la pandemia, como el de Talía Bonmatí. Había desarrollado un arnés con sensores para tomar las constantes vitales de los animales cuando van al veterinario. cuando los animales van al veterinario cuesta leer su temperatura y ritmo cardíaco porque están nerviosos. Este arnés permite medir las constantes durante 24 horas en casa para ajustar más el diagnóstico. En la primera ola, Bonmatí vio que los hospitales de campaña tenían problemas para monitorizar a los pacientes porque tenían aparatos demasiado grandes para moverlos. A través del IQS contactó con el Hospital Germans Trias i Pujol y han adaptado su aparato para testar a personas.