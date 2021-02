Carrizosa: “La única forma de evitar el tripartito es que Cs esté fuerte y lleve arrastrando al PSC a un gobierno constitucionalista”

Carlos Carrizosa se estrena como cabeza de cartel en unas elecciones complicadas y marcadas por la pandemia. Reivindica el papel de Ciudadanos.

–Las encuestas pronostican una notable caída de Cs. ¿Cuál sería un buen resultado?

–Cuando me metí en política en 2006 y fundamos Cs teníamos un objetivo que era representar y dar voz a la mayoría de votantes constitucionalistas, a las personas que se sentían catalanes y españoles. Nuestro objetivo nunca fue ni gobernar en solitario ni quedar tres escaños arriba o abajo de otros partidos. Fue batir al nacionalismo y sustituirle. En esto hemos sido ambiciosos, el PP nunca se fijó estos objetivos. Nosotros nos los creímos y llegamos a ganar por primera vez en 2017. Y el PSC, en vez de ganar al nacionalismo, ha seguido la tesis de pactar con él, así nacieron los dos tripartitos y ahora podría haber un tercero. Por eso no nos importa tanto quien quede por delante o por detrás, sino que lo que nos importa es sacar un escaño más que el nacionalismo para hacer un gobierno de cambio, de convivencia, que dé carpetazo al «procés» y se preocupe de los problemas reales.

–Cuando ofreció la coalición, dijo que si el PSC la rechazaba era la prueba del algodón de que haría un tripartito. ¿Lo sigue pensando? ¿Qué opina del veto a Illa?

–Si hay una palabra que valga menos que la del PSOE es la de ERC. Estoy convencido de que el PSC ya tiene pactado el tripartito. Con la última votación en el Congreso en la que el PSOE apoyó un documento de ERC sobre la mesa de diálogo, que es una mesa de chantaje porque no representa a los no independentistas para pactar la amnistía y la autodeterminación, si votó a favor de eso es porque el tripartito está pactado ya. Si la señora Calvo abrió la puerta a un gobierno con ERC en Cataluña y dijo que los vetos cruzados son declaraciones que se hacen en campaña, es porque lo tienen cerrado. La única forma de evitar que se haga realidad es que Cs esté fuerte y lleve arrastrando al PSC a un gobierno constitucionalista porque no tenga más remedio dados nuestros resultados.

–¿Cómo conjuga las críticas con su oferta de Gobierno al PSC?

-Si podemos quitarles la Generalitat a los separatistas, es una oportunidad que un constitucionalista no puede rechazar, ni Ciudadanos ni nadie. Hay que acabar con el nacionalismo que nos divide y nos empobrece. Si el PSC se alía con el nacionalismo van a seguir las multas lingüísticas, la inmersión y van a seguir apretando las tuercas a todo aquel que se sienta constitucionalista en Cataluña. Eso es lo que pasó en el anterior tripartito, cuando el socialismo cedió tres consejerías estratégicas –comunicación, educación y cultura– a los republicanos. Si ahora, con una ERC más fuerte, cierran un acuerdo, ¿qué concesión no les darían?

–¿Aceptaría pactar con el PSC y ser vicepresidente?

-Si conseguimos formar un gobierno, lo razonable puede ser que presida la Generalitat el partido más votado, pero en un gobierno lo más igualitario posible y en el que Cs pueda plantear la realización de su programa electoral.

-Vox amagó con facilitar la investidura de Illa, aunque luego se desdijo.

-Si tenemos la oportunidad de desalojar al separatismo de la Generalitat, sería una inconciencia y un error no propiciar ese cambio. Estoy seguro de que al final se impondría la sensatez de la misma forma que en Andalucía conseguimos desalojar al socialismo de la Junta. Es por responsabilidad y por higiene democrática conseguir entrar en la Generalitat, hacer una auditoría de lo que se ha estado gastando hasta ahora en el «procés», levantar alfombras y abrir las ventanas, limpiar chiringuitos y despedir enchufados del separatismo. Y para todo eso estoy convencido de que tendríamos que tener el apoyo tanto del PP como de Vox.

-Le hago la pregunta al revés: ¿Harían posible un Gobierno del PSC con los comunes?

-No nos podemos abstener porque los comunes ya han manifestado su voluntad de pactar con ERC. De hecho, los pactos con ERC y Bildu han sido el peso en el Gobierno de Podemos, que ha impuesto esa solución junto al ala más radical del «sanchismo». Si estuvieran las dos patas del tripartito, no podemos apoyar eso si no está Cs porque es la garantía.

-Entonces, ¿sí se abriría a entrar en un Gobierno con PSC y comunes?

-Lo veo muy difícil, pero si sumamos un escaño más me sentaría con quien fuera para conseguir un gobierno constitucionalista con la presencia de Cs.

-¿Cuál es su propuesta fiscal?

-Una de las grandes rémoras de la economía catalana es el sistema fiscal abusivo. Hay que hacer una bajada masiva de impuestos. Las clases medias soportan los gravámenes más altos de IRPF de toda España.Hay que solucionarlo. Primero para las personas y después para las empresas, que pierden en competitividad. El neto que reciben sus trabajadores es más bajo que en el resto de España y les obliga a hacer una mayor aportación que va a la Hacienda catalana. También hay que reorganizar todos los impuestos propios, porque con la voracidad de los últimos gobiernos se han gravado muchos hechos imponibles como el impuesto sobre las bebidas azucaradas. Luego hay que suprimir el impuesto de sucesiones y rebajar el de Patrimonio. Es una verdadera reforma impositiva.