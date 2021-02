La vacunación masiva por la Covid-19 en Cataluña podría empezar en junio

El secretario general de Salud, Marc Ramentol, cree que la vacunación masiva contra la Covid-19 podría empezar “hacia finales del segundo trimestre”. Aun así, ha insistido que dependerá de si se cumple o no la entrega de vacunas informada por parte del Gobierno.

Ramentol ha dicho a RAC1 que si se cumple la aprobación de la vacuna de Janssen a mediados de marzo y el inicio de entregas en abril, esto hace pensar que “la afluencia de vacunas será mucho más amplia”.

Cuando esto pase ha vuelto a defender el uso de grandes espacios, entre los que ha incluido los campus universitarios, y el trabajo de personal más allá del de la sanidad pública, como por ejemplo los servicios de prevención de riesgos laborales y el de las mutuas de accidentes.

Siguiendo las previsiones de Salud, Ramentol ha concretado que “a finales de la semana que viene” se empezará a vacunar las personas de riesgo, como pueden ser las que tienen patologías oncológicas. Estas recibirán las vacunas de Pfizer o Moderna.

Catalunya ha registrado hasta este viernes 531.080 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --492.933 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.983 más que en el recuento del jueves, ha informado la misma conselleria.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.078, 58 más que los registrados el jueves: 12.550 en hospital o centro sociosanitario, 4.532 en residencia, 1.113 en domicilio y 1.883 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.389, que son 68 menos que en el último recuento.

Un total de 666 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, cinco menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha bajado hasta 0,81, y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,45%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 426,15 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el jueves alcanzaba un nivel de 359, y 24 horas después se sitúa en 336.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 32.358 personas que han dado positivo, de las que 8.631 han muerto y 77 se encuentran actualmente ingresadas.

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 224.299 personas desde que empezó la campaña de vacunación --158.361 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 12.405 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 164.175 son de la provincia de Barcelona, 19.179 de Girona, 16.203 de Lleida y 24.580 de Tarragona; y 52.941 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

Cabe recordar que el secretario general de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, indocó esta semana que la variante británica ya supone el 22% de los contagios en Cataluña, más de uno de cada cinco. Detalló que la zona más afectada es el Vall de Arán, donde representa un 40% de los nuevos casos.

De todos modos, ha pedido “coger con pinzas” este dato, ya que el poco peso poblacional hace que los brotes distorsionen los indicadores. Por ello, el secretario indicó que los datos de Osona, por ejemplo, son más fiables. La presencia de la variante se acerca también el 40%. Asimismo, detalló que otras zonas con una fuerte presencia son Girona (35%), Tarragona (34%) y las Tierras del Ebro (30%). Argimon ha recordado que la variante será mayoritaria a partir de marzo. Ahora bien, Argimon dijo que el crecimiento de la variante no está comportando un aumento de los casos. “Tocamos hierro para que no tengamos sorpresas”, ha añadido.

Recientemente, la consellera de Salud, Alba Vergés, ya indicó que “tenemos que ir con mucha prudencia de no tener en algún momento algún repunte que no signifique un cambio de tendencia». En cuanto se hayan suavizado las restricciones contra el coronavirus, y aseguró que se han introducido «correcciones» porque no se pueden levantar de forma clara por la aún alta incidencia del virus. A pesar de todo, ya se ha detectado que la estimación de la cepa británica en Cataluña es del 17%. Es precisamente por este motivo que la disminución «la tenemos que mirar con cautela», señaló Argimon en ese momento. Básicamente por la detección de las nuevas variantes y también, por ejemplo, las ventajas selectivas que tiene la cepa sudafricana con respecto a la variante británica. «Todo a nuestro alrededor está en situación de ebullición máxima, con mucha incidencia».