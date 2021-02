Colau prohibirá fumar en la playa de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un plan piloto para prohibir fumar en las playas de la ciudad. La medida se adoptará este verano en cuatro playas, la de Sant Miquel, el Somorrostro, Nova Icària y Nova Mar Bella, y la intención es acabar extendiéndola a todas.

El objetivo del Consistorio, según han detallado, es que así se contribuirá a “preservar la salud de la ciudadanía, con especial énfasis en la población vulnerable”. También destacan que así se favorece un espacio público de “convivencia” y en el que se protege el medio ambiente.

No es Barcelona la primera ciudad que prohibe fumar en las zonas de baño. En los últimos años varios ayuntamientos han tomado esta misma decisión en el litoral catalán, después de que Galicia fuese pionera en implantarlo, empezando en Baiona en 2012.

La iniciativa, que busca velar por el medio ambiente (por la contaminación que causan las colillas) y por la salud de fumadores y no fumadores, replica las que desde hace años se han puesto en marcha en playas de la Costa Brava, como algunas de Sant Feliu de Guíxols y Lloret. En el conjunto de España, la zona donde más playas sin humo hay es Galicia. También en Murcia, Baleares y Canarias hay arenales donde está prohibido fumar.

Este primer verano al ser una prueba piloto, no se sancionará, ha explicado este martes el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Y en vistas al futuro, ha explicado que el Ayuntamiento no está habilitado para fijar un régimen sancionador al respecto, “pero sí se puede aprobar un régimen normativo de obligado cumplimiento de manera que la autoridad pueda instar a un ciudadano a no fumar, y si no lo hace, se le puede sancionar por desacato a la autoridad”.

En paralelo, la concejal de Salud, Gemma Tarafa, ha añadido que la Ley Antitabaco, que entró en vigor en 2011, hace una década, tiene “lagunas que las autoridades podrían revisar”. En cualquier caso, han dicho los dos concejales, no es una medida que busque multar sino preservar la salud y el medio ambiente, y dar respuesta a los bañistas que quieren disfrutar de una playa sin humo. Los ediles no han descartado estudiar ampliar, en el futuro, los espacios públicos “donde tiene sentido aplicar una medida de este estilo”.

Badia ha indicado que la prueba se realizará durante la temporada de baño, de mayo a octubre. Y después de que el gobierno municipal apruebe un decreto y con un periodo de exposición pública, con la idea de poder arrancar la prueba en primavera. Badia ha defendido que además de ser un problema de salud, “fumar en la playa es también un problema ambiental: cada año cinco millones de colillas de cigarrillo acaban en el mar y liberan contaminantes tóxicos que pueden alterar el ecosistema marino”.

Tarafa ha defendido que “ser una ciudad saludable también lo es ser una ciudad sin humo del tabaco”. Tarafa ha recordado que “la principal causa de muerte evitable es el tabaco” y que el tabaco está asociado a enfermedades como el cáncer o las respiratorias. “La muerte atribuible al consumo de tabaco en Barcelona es de 2.200 muertes al año, un 13,8%”, ha indicado antes de recordar que el humo también afecta a los fumadores pasivos y en los menores y adolescentes. “Una medida como esta es una pieza más para luchar contra el consumo del tabaco”, ha añadido tras explicar que el consumo ambiental, en el espacio público es un factor de riesgo más para incrementar las ganas de fumar.