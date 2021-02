Carlos Tarque no necesita grandes presentaciones. Es uno de los vocalistas de Rock más importantes, exitosos y reconocibles de la música española de las últimas décadas, con M Clan y ahora también solitario. Debutó sin la banda hace más de dos años con el disco “Tarque”, con Carlos Raya,Coki Giménez y Chapo González en la banda. Ahora está grabando la continuación en los estudios del primero en Madrid, mientras gira con M Clan en pequeño formato.

-Hola Carlos, ¿qué tal llevas la pandemia?

- La verdad es que no he tenido ningún problema de salud. Tampoco nadie muy cercano. Como todos, pues un poco triste y aburrido, pero hay que tirar adelante.

-El confinamiento me ha ido muy bien para escuchar mucha música. ¿Has hecho lo mismo?

-Siempre escucho música, ahora no especialmente más. He aprovechado para tocar más la guitarra, cosas de casa, leer. En general he tenido más tiempo para mí, con la guitarra, no especialmente más música.

- ¿Has tocado más la guitarra, esto significa que estás componiendo? ¿Para M Clan o en solitario? Ha pasado más de un año desde “Tarque”, tu debut en solitario.

-Estoy volviendo de Madrid, de un estudio de grabación, grabando algo para el segundo disco. No tenemos fecha aún para la publicación. Estamos trabajando los temas, y nos están saliendo cosas guapas, muy rockeras. Muy potentes. Por otro lado, estoy de gira con M Clan. Una gira acústica, ya tocamos en Madrid. Básicamente, vamos a tocar con M Clan, aunque no haya disco nuevo. Repertorio clásico, a la gente le encanta. Por suerte tengo conciertos, en formato acústico.

- Conciertos acústicos... ¿en qué tipo de salas? Lo digo por las restricciones de la pandemia.

-Todos los conciertos que se hacen ahora son con la normativa legal de cada comunidad autónoma. Esto quiere decir que hay una reducción de aforo brutal. Los promotores tienen problemas, por lo que tampoco podemos ir con la banda al completo. Es un poco como está todo el mundo, economía de guerra. Unos más que otros, eso sí. No me puedo quejar, tenemos conciertos con este formato. Pero no podemos permitirnos llevar a toda la banda. Hay gremios más apretados que otros, la hostelería evidentemente lo está pasando mal, pero el mundo del espectáculo es mucho peor. En verano la hostelería abrió el verano, y les fue bien. En el sector de espectáculos y eventos no trabaja ni el 10 %. Vivimos del público de la aglomeración, no de la terraza. El porcentaje del paro debe de ser del 90 %.

- Pienso que los músicos están muy mal...

-Es que tampoco se trata de comparar y tal. No hacemos tanto ruido, somos menos, hay que tenerlo en cuenta.

- Cuéntanos un poco como será el nuevo disco en solitario. Has comentado que tiene raíces clásicas, rockeras.

- Estamos trabajando en temas de Rock, sí. Piensa que está orientado hacia la música con la que crecimos. Se perfila como una corrroboración del primer disco, un sonido duro.

-En el primero noté influencias que me gustan mucho, de Free y Bad Company. ¿Seguirás un poco en esa línea?

- La influencia de los clásicos del Rock siempre está. Tocamos Rock, suena a otra cosa, no suena del todo original. No nos importa que nos comparen con Bad Company, Led Zeppelin, ese sonido de los años 70. Pero creo que con el nuevo disco le estamos dando una vuelta, hacia un sonido más actual. No sonar tan retro. Es que tampoco nos preocupamos demasiado si una cosa “suena a”, y cosas así. Si hay una cosa que nos pone de pie, adelante. Es importante tener el “punch”, lo de las emociones incluso físicas.

-¿Corroboras lo que dijiste de que el Rock ha salvado tu vida?

- Sí, bueno, quizá es una metáfora un poco salvaje.

-Pero bonita...

-Cuando descubrí el Rock tenía 11 años, tiene una visceralidad que no tienen otros estilos. Sin esto mi vida hubiera estado más vacía, sí.

