Desde que arrancaron las violentas protestas en Barcelona por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, el PSC ha salido siempre en defensa de los Mossos d’Esquadra. Y hoy lo ha hecho Salvador Illa con más motivos aún después de los graves disturbios de anoche, que se saldaron con la quema de varios locales (entre ellos, entidades bancarias) y un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro que pudo salir sin daños. El candidato socialista ha avisado, en un mensaje dirigido a Esquerra, que quien no condene y salga en apoyo de la policía catalana está “inhabilitado” para gobernar.

“Quien no condene explícitamente la violencia y quien no dé apoyo a los Mossos d’Esquadra está inhabilitado para gobernar”, ha afirmado esta mañana. “Esta escalada de la violencia se tiene que acabar, y corremos el riesgo de que se nos escape de las manos si no se actúa con la debida contundencia”, ha añadido.

Sí que es cierto que Pere Aragonès salió ayer por la noche a condenar de manera rotunda los altercados y ataques violentos, pero también está negociando controvertidos cambios en los Mossos d’Esquadra con la CUP para la investidura.