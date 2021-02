No hay nada más estrafalario que un político ignorante no sabiendo de lo que habla, o quizás sí, un político que busca palabras huecas para no decir la verdad de lo que está pasando. Pues bien esto es lo que venimos escuchando estos días como solución de algunos ante los altercados acontecidos especialmente en Cataluña.

Claro que se puede hablar de modelos policiales diferentes, pero se hable del modelo que se hable, el más atinado, proporcional y justo es el que existe en las democracias occidentales, donde en todos los países hay unidades antidisturbios como la UIP de la Policía Nacional, los GRS de la Guardia Civil o la BRIMO de los mossos.

Algunos modelos democráticos tienen matices operativos diferentes, por ejemplo Alemania donde se rige por el principio de buscar la superioridad en número policial sobre el número de manifestantes bajo el criterio de que a mas policías menor riesgo de altercados, o el canadiense que entiende que el medio que emplee la policía puede y debe ser superior al del delincuente, así dicho de otra forma clara, si se amenaza con el puñal se reprende con pistola y los vehículos policiales llevan en el maletero fusiles de asalto por si el delincuente saca una pistola.

Aquí rige el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, con dos matices, el atacante no tiene reglas, el policía si y en los casos de las manifestaciones violentas, el número de violentos suele ser superior al de los policías y además con otro factor peculiar, en los países democráticos los gobernantes no ponen en duda a sus policías y aquí encima los ponen en duda sus propios mandos políticos.

Mentiría si digo que no se que se pretende con lo del nuevo modelo policial, porque lo que se pretende aquí en Cataluña es cargarse a la BRIMO para que los cachorros de los partidos radicales actúen a sus anchas, así que no sean hipócritas y digan la verdad de lo que quieren hacer.

Luego si arde la ciudad a trozos y si se producen desgracias personales, que cada palo aguante su vela.