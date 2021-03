Josep Bou lanza un órdago al PP catalán y pide dimisiones: “O se van ellos o me voy yo”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha lanzado un órdago a la dirección del partido en Cataluña tras los resultados cosechados en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Sin dar nombres, ha señalado al entorno de Alejandro Fernández y ha pedido dimisiones: “O se van ellos del partido o me voy yo”, ha dicho en una entrevista en “Ràdio 4″. De marcharse, eso sí, no tiene pensado abandonar el acta de concejal.

“Hay personas con nombres y apellidos que deberían salir inmediatamente del partido”, ha asegurado Bou, que también ha puesto tímidamente en cuestión a Fernández: “Alejandro Fernández, un hombre al que tengo una gran estima personal y que tiene todo en la cabeza y es un gran analista y un gran orador, pero se deben tener más cosas y se deben hacer más cosas, hay que hacer un partido unido”. Bou tampoco tiene una relación muy estrecha con Fernández y de ahí también se pueden entender sus palabras. Sí es cierto también que hay voces dentro del PP catalán que ya se han pronunciado internamente en la misma línea que Bou, aunque nunca en público.

Uno de los diagnósticos que comparten algunos dirigentes del PP es que la gestión de Fernández es mejorable. Nadie pone en duda su brillantez política ni pone en cuestión su liderazgo, pero sí que consideran que debe dar un paso adelante en el ámbito organizativo para unir al partido y reforzar la presencia territorial.

Desde la cúpula del PP catalán evitan valorar las palabras de Bou, pero también piden que sea coherente y se marche del Ayuntamiento de Barcelona si abandona el partido. Aunque temen también que las palabras sean fruto de un “calentón” y luego dé “marcha atrás”, como hace siempre.

Lo cierto es que el órdago de Bou hay que enmarcarlo dentro de su posición dentro del PP: se ha ido quedando sin apoyos, cada vez más solo, y hay quien ya le ha invitado a salir del partido. En este sentido, en su entorno vienen a reconocer esta situación y ponen como ejemplo de esa solitud que durante la campaña electoral del 14-F no se haya contado con él. Si bien, también trata de destacar su relación con Madrid, que aseguran que es buena. Subrayan que, de hecho, él está en el PP gracias a Génova.

Bou se ha ido desligando del PP desde que irrumpiera en el Ayuntamiento de Barcelona. Su complicado carácter -toma decisiones de forma unilateral y es difícil de tratar, según explican algunas voces- y su inexperiencia política ha ido deteriorando su relación con el partido. Pese a que lidera el grupo popular, que cuenta con dos concejales, va por libre y no se coordina con Óscar Ramírez, el otro edil.

“Al final me he dado cuenta que se me respaldó mucho en una campaña electoral municipal. Pero al día siguiente, al cabo de dos días, me di cuenta que no me querían y yo lo que tenía que hacer era marcharme. Pues mire, yo me quedo porque 37.000 personas me han dicho que me quede”, ha asegurado, en alusión a los votantes.