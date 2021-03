New Generation Superstars: “Somos una fina mezcla entre Rock y Punk”

Se ha dicho de New Generation Superstars que son demasiado Punk para los fans del Rock, y viceversa. Teniendo en cuenta que el Punk Rock es una de las mayores y mejores expresiones del Rock’n’Roll, en el fondo todo se reduce a buena música. Originarios de Nottingham, la banda liderada por AJ aporta una frescura y potencia que es necesaria en las islas británicas.

Adeptos al Do It Yourself (DIY), la banda creó incluso su propio sello discográfico, Underdog Records LTD. La música es un disfrute total para los fans del Rock más primigenio, básico y esencial. Empezaron fuerte con “Crash Course in Rock N Roll " (2007) , con ese sonido tan crudo. Siguieron unas giras que les han reportada la fama de gran grupo de directo.

Con el siguiente disco, “Raising the stakes” (2009), NGS captaron la atención de la prensa especializada e incluso del programa de radio de Bruce Dickinson. El muy adecuado “Rock’n’Roll Or Die” (2013) les trajo a España. La gran comunión con los fans tiene una prueba en “The Bastard Division”.

“King of the World” (2016) es el cuarto disco en estudio de New Generation Superstars, que parecen cada vez más seguros de si mismos. Con un sonido propio, su trayectoria se va consolidando, y lo demuestra “Saved From The Grave (2019), aunque no sea un disco normal al uso.

Lo demuestran sus colaboraciones y encuentros con Loaded (uno de los proyectos de Duff McKagan), The Wildhearts, The 69 Eyes, Supersuckers, Fun Lovin’ Criminals, Hardcore Superstar, L.A. Guns, Love/Hate, Ricky Warwick, Michael Monroe, Vain y los nacionales Star Mafia Boy, entre otros. El frontman Aaron atiende a LA RAZÓN.

-Hola Aaron !. ¿Qué tal va la pandemia, todo bien?

-Hola Joan, ¡qué bueno saber de ti!. Bueno, para ser honesto contigo, y estoy seguro de que es lo mismo en todas partes..... La gente está lista para volver a algún tipo de normalidad ahora. Yo estoy seguro! ......Dicho esto, estoy muy bien gracias por preguntar.

-¿Qué tal es tu día a día ahora?

-Hoy es lo mismo que ayer y anteayer: despertar, trabajar, comer, dormir, soñar con tocar un espectáculo de rock’n’ roll asesino, despertar y repetir. ....

-Han pasado dos años ya desde el disco “Saved From The Grave” ..

- “Saved From The Grave” salió allá por 2019, y era una colección de demos raras, y además que nunca se usaron. Supongo que era más para el coleccionista, para escuchar donde empezaron las cosas.

-Ahora es complicado, pero tenéis planes para volver al estudio de grabación? Estáis componiendo?

-Debería haber sido seguido en 2020 con el nuevo álbum, pero lamentablemente las cosas se pusieron en espera debido a la situación del virus. Volvimos al estudio al final de la primera restauración del bloqueo, e inmediatamente empezamos a trabajar en el nuevo álbum..... ¡ya llevamos unas 8 pistas! Hemos escrito unas 20-25 canciones, pero hemos elegido 14 de las mejores para grabarlas. ¡Terminaremos las pistas del álbum tan pronto como se levanten las últimas restricciones de confinamiento!

-Cuéntanos un poco la historia de New Generation Superstars.

-New Generation Superstars se formó en 2001, y escribimos un montón de canciones RnR, y nos pusimos directamente en la escena, tocando en shows, y construyendo la buena reputación de NGS. Grabamos y lanzamos algunos singles y ep’s, y finalmente lanzamos el álbum de estudio “Crash Course In Rock’n’Roll”, en 2007, y lo seguimos directamente con “Raising The Stakes”. Pasamos mucho tiempo en la carretera, tocando en todas partes y en cualquier lugar. Después de un cambio de formación, grabamos el tercer álbum “Rock’n’Roll Or Die”, y empezamos a dar conciertos por toda Europa. Después de otro cambio de formación, grabamos nuestro cuarto disco, “King Of The World”, y giramos todo lo que pudimos por el Reino Unido y Europa.....Grabamos un EP a finales de 2019, pero nunca fue lanzado......¡Tal vez algún día! Esperamos que el nuevo álbum de estudio esté terminado para este verano, ¡y esperamos hacer una gira a finales de año! También tenemos un álbum de 20 años que saldrá pronto. Este álbum es un “best of”, pero todas las canciones que contiene han sido grabadas por nuestros amigos. Star Mafia Boy ha grabado un tema para este álbum. Esperemos que se publique en Navidad.

-Sois de Nottingham, y rockeáis más que Tindersticks.

- NGS son de Nottingham, Reino Unido. Me gusta pensar que somos lo mejor de la ciudad. Esta fue sin duda la mejor ciudad del Reino Unido para la escena R’n’R, después de Londres.....¡Lamentablemente, como muchas ciudades tienen los buenos tiempos, y los no tan buenos tiempos .... estos últimos 18 meses.

-¿ Es un buen momento para una gira? Está todo muy paralizado.

- Estamos hablando entre nosotros, y nuestro manager sobre un buen momento para empezar a reservar shows de nuevo, ya que hemos tenido muchos cancelados. Tal vez busquemos planear una pequeña gira a finales de este año, y hacer planes más grandes para el 2022. Parece que el Reino Unido ha estado bloqueado desde siempre, ¡pero esperemos que no sea por mucho más tiempo!

- En las últimas décadas hemos tenido en el Reino Unido a The Cult, The Quireboys, The Darkness, The Wildhearts...

-¿Bandas que me encantan del Reino Unido? ...Tengo que estar de acuerdo, ¡The Cult están en la cima! Pero hay un montón de grandes bandas del Reino Unido. Una de mis favoritas es Frank Carter & The Rattlesnake....pero otras grandes bandas como The Wildhearts, Piston, Ricky Warwick, Deathtraps, y Silverjet por mencionar algunas.....

-De gira habéis tocado con muchas bandas.

-Bueno, ¡hemos tenido mucha suerte! Hemos estado de gira con muchas de nuestras bandas favoritas, como Vain, L.A. Guns, Love/Hate, Ricky Warwick, Star Mafia Boy, The New Roses, Duff, Vanity Ink, Violent Divine, y muchas más a lo largo de los años.... y todas ellas tienen historias y recuerdos de grandes momentos.

-¿Cuáles son tus mayores ídolos musicales?

-Tendría que decir que mis mayores ídolos tendrían que ser, Mike Ness / Social Distortion, Nicke Boug / Backyard Babies, Paul Stanley / KISS, Brent Loveday / Reno Divorce, y por supuesto, The Boss / Bruce Springsteen.....

- Mezcláis muchos elementos, pero el Punk siempre es importante.

-Tienes toda la razón!... ¡NGS son una fina mezcla de Rock y Punk, estos son principalmente una influencia de lo que crecimos, y nuestra forma de alta energía Punk Rock n Roll es el resultado!

-¿Puedes escoger tus cinco discos en estudio y en directo? Ya sé que es complicado...

-Oh no, siempre temo esta pregunta, ¡porque hay taaaaan buenos álbumes!

KISS - Alive

Social Distortion - Sex, Love & Rock n Roll

Ramones - Ramones

Bruce Springsteen - The River

Rancid - ...And Out Come The Wolves

Sin embargo, ahora mismo......

Dope Times - Life Is A Mess

Get Dead - Dancing With The Curse

The Drippers - Action Rock

The Good The Bad And The Zugly - Algorithm Blues

Phil Campbell & TBS - We’re All Bastards

-¿Cuál ha sido han sido los momentos más excitantes de tu carrera?

-Para ser honesto, es muy difícil decir cuál es mi momento favorito de mi carrera musical, ya que hay tantos! ....Lo que siempre me sorprende es lo fantásticos que son nuestros fans, ¡hemos hecho un montón de grandes amigos a lo largo de los años!

-Colaboraste con Duff McKagan en Loaded. ¿Te gusta toda la saga Guns N’Roses?

- Duff era un tipo realmente agradable, muy relajado, y vive su música. En cuanto a GnR, los vi en sus primeros días, y para mí eran mejores entonces. Pero siguen dando un gran espectáculo hoy en día! .....

-Star Mafia Boy dice que sois sus hermanos...

Hemos tenido la suerte de conocer y convertirnos en los mejores amigos/hermanos de Star Mafia Boy y su banda. Siempre se preocupa por nosotros y siempre tiene cosas buenas que decir sobre NGS. Y por eso, ¡será mi hermano para siempre!

-Muchas gracias AJ.

-Rock’n’Roll, mantente a salvo, amor y abrazos.