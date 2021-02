Entrevista con Star Mafia Boy: “Todos los miembros de KISS son cómo mi familia”

Entre los degustadores del mejor Rock de este país Star Mafia Boy no necesita presentación. La calidad y fiabilidad de su carrera está a prueba de bombas, y lo demuestra su último álbum, “Killerkool”. De escucha obligatoria para todos los que deseen Rock’n’roll con elementos Punk y Glam.

Se trata de nada menos que el décimo disco de Star Mafia Boy. En su discografía no hay bajones y su status es de los más solidos en la escena rockera nacional. Su currículum tumba de espaldas. Francisco José atiende a LA RAZÖN para hacer lo que más le gusta, hablar de música.

-Hola, cómo estás? Cuál es tu día a día con la pandemia? Más música que nunca?

- Hola, estoy bastante bien, al menos de salud, encantado de charlar contigo, he aprendido a sobrellevar esta pesadilla que nos ha tocado vivir, la verdad es que mi día a día es tan ajetreado como siempre, he logrado publicar mi nuevo álbum y no paro de trabajar para promocionarlo, me siento afortunado de haberlo presentado en directo en Madrid y haber realizado cuatro conciertos más, uno de ellos en RTVE, lo que en otro momento hubiera sido un desastre musicalmente hablando, a mí me ha salvado el año, tengo nueva agencia de management y estamos trabajando para volver a la carretera en cuanto se pueda. La música sigue estando tan presente como en cualquier etapa de mi vida o como bien dices en tu pregunta puede que más.

-Has aprovechado para descubrir cosas interesantes en música, cine, series, lectura...?

- Nunca paro de descubrir grandes cosas, si te soy sincero en la etapa del confinamiento no paré quieto ni un momento, publiqué junto a The Fish Factory un EP benéfico para ayudar a Cruz Roja, hice conciertos y entrevistas en streaming, me apunté de voluntario para llevar medicinas a sus casas a gente que estaba enferma o era muy mayor como para salir a la calle, escribí y publiqué mí autobiografía en mi blog y compuse un montón de temas nuevos además de ensayar con mi banda siempre que he podido y nos han dejado, aun así, por supuesto que disfruté de nuevo material, he adquirido los nuevos discos de Kurt Baker, The Struts, Ace Frehley, los L.A. Guns de Kelly Nickels y Steve Riley, Pokey LaFarge, Faz Waltz, Hank Von Hell o Jeff Dahl entre otros, se hace muy buena música actualmente, por supuesto también me ha encantado el nuevo álbum de AC/DC, he visto documentales que me faltaban por ver de Stiv Bators y Johnny Thunders y he revisado muchos de mis films clásicos, algunos como “El Padrino I y II (y que coño, también la III)”, la Trilogía original de “Star Wars”, “Taxi Driver” o “Goodfellas” siempre caen al menos una vez al año y este no iba a ser menos, de films más o menos nuevos me quedo con “Green Book”, no la había visto y me emocionó, en series he flipado con “The Mandalorian”, “Cobra Kai”, “Penny Dreadful City of Angels” y para mí una de las mejores que nunca se han hecho, la serie argentina “El Marginal”, impresionante! Mi tiempo de lectura lo he cubierto con mis Popus mensuales, “Los Diarios de la Heroína” de Nikki Sixx, “Todo en Nombre del Rock & Roll” de Fernando Tanxencias, “Macarras Interseculares” de Iñaki Domínguez y “No Me Judas Satanás!!! Vol. 1″ de César Martín.

- De adolescente como era tu relación el Rock y la música? Como lo descubriste y empezaste a amarlo?. Tuviste la típica etapa poppie 80′s?.

-Muy estrecha, ten en cuenta que a los doce años empecé a recibir clases de guitarra clásica, a los 16 me dio clases casi tres años Jero de Santa y a los 17 ya tocaba en grupos de Rock y Punk, descubrí el Rock de niño, mis padres ponían buena música a diario en casa, pero no fue hasta que un día viendo los clásicos minutos musicales que ponían en la tele entre programas a finales de los 70 tuve la suerte de ver a la Alice Cooper Band tocando en un programa alemán o británico si no recuerdo mal, eso cambió mi vida para siempre, me dejó en estado de shock, ver también en televisión a KISS, New York Dolls, Stray Cats, AC/DC, The Lords of the New Church, Sex Pistols, Johnny Thunders, The Rolling Stones o Ramones también ayudo mucho, benditos dos canales!!! Mis primeros conciertos en las fiestas de Lavapiés mi barrio siendo un crío terminaron de meterme el veneno dentro, ten en cuenta que vi a Burning y a Ramoncín entre otros, no tuve etapa poppie, a mediados de los 80 yo era un GlamPunkMetal Head que se juntaba con Metal Heads, mis gustos musicales se han enriquecido con el tiempo, pero no han cambiado prácticamente nada desde entonces, algo de lo que me siento muy orgulloso, lo que si me ocurre en la actualidad es que no tengo ningún tipo de complejos, si me gusta una canción que considero que es buena sea del tipo de música que sea la disfruto sin problemas, en mi adolescencia eso no pasaba.

-Muy pocos artistas de Rock españoles llegan últimamente a los 10 discos...y menos con el nivel de los últimos, me encantan “Glam” y “Killerkool”, por ejemplo. Son nombres más cool imposible.

-Muchas gracias, he trabajado muy duro para llegar hasta aquí, he grabado 20 álbumes, diez de ellos en solitario, he compuesto canciones para otros artistas, films, anuncios, tengo registradas unas 300, tengo claro cuál es mi trabajo, respeto a todo el mundo, pero no entiendo a los grupos que tardan cinco años en grabar un disco, yo en ese tiempo posiblemente grabe cinco, soy un “hard workin´ man” del Rock & Roll con pintas de Rock Star, he dedicado mi vida a la música que amo y no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de todos mis discos, sobre todo de los diez últimos.

-Uno se llama Glam, y otro 20th Century Boy...la pregunta es...¿te gusta el Glam Rock?

-Obviamente sí, lo adoro, mi álbum “Glam” fue un ejercicio estilístico que hicimos sobre ese tipo de música en la gran mayoría de las canciones Astray el productor y yo, utilizamos hasta los amplis que utilizaban T.Rex, Sweet o Slade, ese tenía que ser el título del disco, no podía ser de otra manera y 20th... es un single compartido con Billy Hopeless de The Black Halos, yo aporto una cover de 20th Century Boy de los T.Rex en la que colabora Kory Clarke de Warrior Soul, todo un orgullo para mí.

-Puedes escoger 5 discos de Glam?

-Por supuesto:

Electric Warrior - T.Rex

Desolation Boulevard – Sweet

Slayed? - Slade

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars - David Bowie

Y el primero de Suzi Quatro (aunque ella dice que no hacía Glam Rock).

Con tu permiso añadiré también uno actual: “Let´s Do It Again”, de Giuda, imagen callejera la de los romanos, pero sonido totalmente Glam 70´s, me dejo en el tintero discazos y singles de Gary Glitter o Mott The Hopple, por poner dos ejemplos que me vienen a la cabeza o los primeros discos de KISS y Alice Cooper que sin ser Glam propiamente dicho tenían mucho que ver con el estilo.

-Aparte de los superclásicos, me gustan artistas glammys o relacionados con el género como Skyhooks, Jo Jo Gunne, Mud, Jobriath, Wizzard, Be Bop De Luxe...te gustan a ti tb? U otros semidesconocidos?.

-Por supuesto, soy todo un freak del Glam Rock, te recomiendo a Streak, Frog, John Black, Crush, Dirty Dogs, Zips o Anarchic System, en 1970 en países como Alemania y sobre todo Francia el Glam también pegó duro

-Kiss es tu banda favorita?

-Sin duda alguna, prefiero sus primeros 9 o 10 discos, pero me gustan todas sus épocas, soy un KISS maníaco.

-¿Alive I o II y porqué?

- Me cuesta mucho decidirme, pero creo que me quedo con el II, la razón puede que resida en la cara en estudio, aunque suene paradójico hablando de dos discos en vivo, recuerdo que pasé mucho tiempo obsesionado con Ace Frehley en el final de Rocket Ride y con el resto de sus guitarras en los otros temas ¿Cómo podía ser tan bueno?, años después descubrí que en Rocket Ride sí, grabó hasta el bajo, pero que en el resto de la cara en estudio no tocó ni una nota, grabó Bob Kulick que en paz descanse y yo flipando con el riff y el solo inicial de All American Man (Risas).

-¿Qué formación de KISS prefieres que no sea la clásica?

-Con Bruce Kulick y Eric Carr hicieron grandes shows y buenos discos y con Vinnie Vincent aunque fue una época un poco bizarra y duró poco me encantaron, amo “Creatures of the Night” y “Lick It Up”, la formación actual me ha permitido disfrutar del espectáculo KISS en vivo varias veces y nunca he salido defraudado, para mi todos los miembros de KISS son como de mi familia, hasta Mark St. John que solo grabó Animalize, como comentábamos antes son mi banda favorita, no hay más que añadir, tengo comprado en pre order el disco de Paul Stanley´s Soul Station y estoy deseando que llegue a mis manos.

-De Punk Rock te quedas con New York Dolls creo. Es el puente perfecto entre Punk y Glam..Sylvain nos ha dejado.

-Me encantan los New York Dolls, fueron muy influyentes, más de lo que mucha gente sabe y también me gustan mucho Johnny Thunders and the Heartbreakers, aunque no me gusta elegir entre mis grupos o artistas favoritos, L.A.M.F. es mi álbum preferido de la historia, llevo tatuadas sus siglas y el símbolo de los Heartbreakers en mi antebrazo, eso que el disco tuvo una mala mezcla que no gustó a nadie de la banda, a lo mejor por eso me gusta tanto, la muerte de Sylvain Sylvain me ha entristecido mucho, aunque no fue muy agradable conmigo cuando le conocí en persona, como también me entristeció la muerte de Billy Rath y de Walter Lure, además estos si eran muy simpáticos y agradables conmigo, en fin, el show debe continuar.

-Punk británico o americano?

-Me quedo con los dos, creo que sin el proto Punk americano no existiría el Punk británico, sin los Dolls, Ramones, The Dictators, Dead Boys, no existirían Sex Pistols, The Clash o The Damned, o al menos no como los conocemos, ¿existiría el look de los primeros Punks sin Richard Hell? Posiblemente no, pero disfruto mucho de todas estas bandas, adoro el Punk americano y adoro el Punk británico, Steve Jones es uno de mis guitarristas favoritos.

-De todo en general, cuáles serían los 5 artistas y 5 discos más importantes para Star Mafia Boy?

-Es una pregunta muy complicada y posiblemente si me la haces dentro de unos días cambie a los artistas y a los discos, pero ahí va: artistas: KISS, The Rolling Stones, AC/DC, Hanoi Rocks y Ramones y discos: “L.A.M.F.” de Johnny Thunders & The Heartbreakers, “Dressed To Kill” de KISS, “Sticky Fingers” de The Rolling Stones, “Appetite For Destruction” de Guns N’ Roses y “Two Steps From The Move” de Hanoi Rocks, con tu permiso añado dos más: “Billion Dollar Babies” de Alice Cooper y “Highway To Hell” de AC/DC.

-Cuál es la decepción musical más grande de tu vida?

-Sentir la envidia de algunos supuestos compañeros de profesión, lo siento por ellos, debe de ser jodido vivir así.

-A quien agradeces especialmente q le guste “Killerkool” y toda tu música?.

-En primer lugar, a toda la gente que compra mis discos y viene a mis conciertos, estoy aquí por ellos y en segundo lugar a músicos referentes para mí como por ejemplo Jeff Dahl leyenda viva del Punk Rock norteamericano, también agradezco muchísimo todo el apoyo que recibo tanto de revistas musicales como de radios de todo el planeta.

-Quienes son tus referentes nacionales? Tu disco favorito de Rock nacional?. Debió ser muy especial colaborar con Burning.

-Burning es mi banda favorita de aquí y posiblemente “Madrid” sea mi disco preferido de Rock nacional, también me ha marcado todo lo que ha hecho Salvador Domínguez, sobre todo con Banzaí y Tarzen, Dogo y los Mercenarios, Parálisis Permanente, el camino que marcó Ramoncín, la gente olvida muy rápido pero Ramón fue un pionero en la música callejera de este país, cuando era un chaval también disfrutaba mucho de bandas como Sobredosis, Santa, Tritón o Bella Bestia, tengo la suerte de conocer a muchos de sus componentes y de poder considerar buenos amigos a algunos de ellos. Colaborar con Burning fue un sueño hecho realidad, imagínate, uno de mis grupos favoritos, el primero que vi en directo, he tocado con ellos 4 veces en grandes recintos culminando con la grabación de su último dvd y cd en directo Vivo y Salvaje y todo gracias a Johnny, lo dicho, un sueño.

-Has tocado en el Reino Unido, Portugal y Finlandia. Como fuiste recibido? Es tan fuerte el Rock en Finlandia como dicen?. E Inglaterra tiene ambiente muy rockero ahora?

-Otro sueño hecho realidad, en los últimos años he tocado 17 veces por toda Inglaterra, en todo tipo de sitios, desde pubs a discotecas grandes o festivales como el Rock & Blues Custom Show de Pentrich Derbyshire compartiendo cartel con Michael Monroe, The Dead Daisies y mis hermanos New Generation Superstars, he tocado en Lisboa, en Helsinki, si me lo dicen cuando era un crío no me lo hubiera creído ni de coña, el recibimiento brutal, captan perfectamente mi esencia, además cantando en castellano, deseando que se arreglen las cosas para volver a rockear por el mundo. Finlandia tiene algo muy importante, gente muy joven que escucha, compra y acude a los conciertos de Rock & Roll, los países escandinavos son sin duda alguna los más rockeros de Europa (y puede que del Mundo actualmente), ¿Inglaterra, USA? No es como en los 70´s o 80´s, pero siempre tendrán Rock en su ADN.

-Ee este sentido, como ves nuestro país a nivel rockero?

-España tiene a mí modo de ver algo muy negativo, a la mayoría de los jóvenes les importa una mierda la música, ya no solo el Rock & Roll, sin gente joven que se interese por comprar discos e ir a conciertos es muy difícil que la cosa funcione, habrá que seguir luchando para cambiarlo.

-Te gusta mucho el Hard 80′s q no sea glammy, como Ratt, Dokken...

- Muchas de esas bandas si, por supuesto, crecí con ellas, me gusta Ratt, Quiet Riot, King Kobra, aunque algún toque de Glam siempre tuvieron, aunque fuera en la imagen, Con Dokken tenía un problema me encantaba el estilo de George Lynch pero Don Dokken no tanto, recuerdo que para que no me pusiera sus discos en los viajes le escondía en el local de ensayo las cintas al batería de Guitar Mafia mi anterior grupo antes de estar en solitario, menudos rebotes se pillaba Apachete (risas), ¿dónde están mis cintas de Dokken? (risas), los que si me encantan son Mötley Crüe, W.A.S.P., Twisted Sister, Poison etc., es lo que te comentaba antes, hubo un tiempo en el que no era cool decir que me gustaban esas bandas, no eran lo suficiente Punk Rock para mí, ahora me la suda y he aprendido a valorar más a todos esos grupos, aunque con los que sí que conecte totalmente fue con los grupos Hard Rockeros de un par de años después, el Sleazy caló fuertemente en mí, tenían mis mismas influencias, adoro a Guns N Roses, L.A. Guns, Faster Pussycat, Junkyard, Jet Boy, Sea Hags, Rock City Angels, Circus of Power, etc, etc.

-Y la New Wave Of British Heavy Metal?

Vi en directo a Iron Maiden varias veces en su mejor época, los respeto, pero francamente, no es mi rollo.

-Una curiosidad, ¿que opinas del Prog y del AOR?

-No es mi rollo tampoco, pero de los dos estilos me quedo con el AOR, un disco de Journey, Toto, Survivor o Foreigner me puede arreglar el día, de hecho, tengo varios de esos discos en mí colección.

-Un estilo que te guste pero q pueda sorprender?

- El AOR (Risas)