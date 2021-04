JxCat “desmitifica” la propuesta de ERC pese reanudar los encuentros para desbloquear la investidura

Los partidos independentistas han retomado este viernes los encuentros después de más de una semana sin reuniones, pese a que ya se han cumplido dos meses desde los comicios del 14 de febrero y ante un reloj que no deja de correr. Tres factores que sirven de indicadores para medir el nivel de bloqueo de la política catalana. La fecha límite es el 26 de mayo: si ese día no hay president, quedarían convocadas de forma automática las elecciones para mediados de julio, en concreto alrededor del domingo 18.

Tras días de enredos y reproches cruzados, JxCat y Esquerra se han reunido de forma telemática para abordar la investidura de Pere Aragonès con varias carpetas por abrir y abordar encima de la mesa. Pese al secretismo de las negociaciones, el posible acuerdo aún parece lejos dada la cantidad de temas pendientes: la hoja de ruta del “procés”, la posición en el Congreso, la propia agenda del Ejecutivo y su configuración, el equilibrio de poderes y el acuerdo con la CUP, entre otros aspectos.

Algunos de ellos están en la propuesta de pacto global que ERC hizo llegar el pasado fin de semana a JxCat para trabajar y que ha sido objeto de disputa soterrada estos días por la gestión de los tempos de los postconvergentes, que aún no han contestado. En este contexto y justo antes de la reunión de esta tarde, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha querido “desmitificar” la última propuesta enviada por ERC para alcanzar un acuerdo que desbloquee la investidura de Pere Aragonès: se trata, ha dicho, de un “compendio de documentos” ya trabajados por los equipos negociadores.

En rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Barcelona, Artadi ha relativizado la trascendencia de la propuesta: “El último documento que nos envía ERC no es más que un compendio de los documentos que ya nos habíamos ido intercambiando”. “No es un documento ex novo, no es una gran sorpresa, no hay ningún elemento nuevo”, ha precisado, sorprendida por “el mito que se ha generado alrededor de este documento”.

“Ni estamos parados ni hay una gran propuesta”

Según Artadi, “solo es un compendio ordenado de los documentos que ya nos hemos ido enviando” sobre temas diversos, como una dirección colegiada del independentismo, la mesa de negociación con el Estado o las políticas sectoriales que deberá desplegar el Govern. “Ni estamos parados ni hay una gran propuesta que de repente ERC haya puesto sobre la mesa y que JxCat tenga que meditar”, ha insistido la dirigente.

Por su parte, ERC celebrará este fin de semana y hasta el martes 13 asambleas por todo el territorio a las que están llamadas un total de 9.700 personas, que concluirán en Barcelona y su área metropolitana. Un gesto que puede interpretarse como una medida de presión más del partido de Aragonès hacia los postconvergentes al tener por objetivo «compartir información con las bases», «escuchar su valoración», «analizar en qué punto están las negociaciones» y «desgranar el documento» que se ha trasladado al partido de Puigdemont.

Sólo un encuentro tras Semana Santa

La última reunión formal entre ERC y JxCat se produjo el miércoles de la semana pasada, en la que fue la primera de ambos partidos después del parón por Semana Santa que hicieron pocos días después de la segunda votación fallida para investir a Aragonès.