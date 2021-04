Condena de hasta 31 años de prisión para la “manada de Sabadell”

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 31 años de cárcel a uno de los cuatro acusados de la violación múltiple de una menor en una nave abandonada de Sabadell (Barcelona) en febrero de 2019, a 13 años y medio a dos más por cooperación necesaria y ha absuelto a otro por no estar acreditado que estuviera en el lugar de los hechos.

Según la sentencia, los tres condenados “participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta”.

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona impone 31 años de cárcel a uno de los acusados, como “autor material” de una agresión sexual y cooperador necesario de las otras dos violaciones que sufrió la menor por parte de un hombre que no ha sido identificado y de otro que está huido de la justicia.

Asimismo, la Audiencia de Barcelona condena a trece años y medio a dos de los procesados que presenciaron las violaciones, por no evitarlas y por contribuir al clima de terror que propició la agresión sexual múltiple. “Colaboraron de forma activa en crear el clima intimidatorio” al permanecer “como espectadores de las agresiones sexuales sin hacer nada pese a que con su presencia crearon el clima intimidatorio inicial bajo el que se desarrollaron”, recoge el auto.

Además, establece y el pago de una indemnización a la víctima de 60.000 euros y la pena de cinco años de libertad vigilada, que se aplicará una vez cumplida la condena de prisión para los procesados.

Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2019, cuando la víctima -de entonces 18 años, ahora tiene 20- salía de madrugada de un local de ocio. Entonces, un hombre de origen magrebí la dirigió hacia una nave abandonada y la violó junto a otros dos hombres -se encontraron tres ADN distintos, del procesado, de una persona no identificada y de un tercero huido- ante la indiferencia del grupo que había en el lugar de los hechos.

La doctrina de la “manada de Pamplona”

La condena se sustenta en la sentencia de la “manada de Pamplona” del Tribunal Supremo al entender que los condenados por cooperación necesaria “participaron al levantarse y estar junto a la víctima cuando esta entró en el local junto al individuo no identificado en la creación de un clima intimidatorio, lo cual era perceptible fácilmente por la situación en la que se encontraba la denunciante y que se refleja en los hechos probados”. “Si bien no participaron materialmente en las violaciones reiteradas cometidas contra la víctima, tampoco hicieron nada para impedir no sólo el inicio de esos ataques sino la continuación y finalización, quedándose indiferentes y como espectadores, lo que no es admisible pues venían obligados a intervenir justamente para neutralizar la intimidación que previamente habían creado”, zanja el texto.