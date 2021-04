Piden 12 años de cárcel para el violador de Halloween

Los Mossos d’Esquadra detuvieron la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2019, la noche de las festividades de la Castanyada y de Halloween, a un hombre de 32 años de nacionalidad española por la violación de dos chicas, de 21 y 23 años, en el centro de Barcelona.

Después de ser interrogado, pasó a disposición judicial y el 3 de noviembre de 2019, por orden del juzgado de guardia, instrucción 24 de Barcelona, ingresó a prisión por dos delitos de agresión sexual.

Este próximo 28 de abril el caso llegará a la Audiencia de Barcelona y Joaquim V.S., será juzgado. Se enfrenta a una condena, según pide la Fiscalía, de trece años de prisión por dos delitos de agresión sexual -ocho y cinco años, respectivamente.

Los hechos se remontan a la noche de Halloween de 2019 cuando el acusado, presuntamente, asaltó por la calle a una de las víctimas. Fue en el centro de Barcelona y el acusado, según la acusación que hace la Fiscalía, se encontró de cara con una chica, de 21 años, que iba disfrazada de esta festividad, con la cara maquillada con sangre ficticia. La siguió hasta un punto de la calle que la tiró al suelo, le tapó la boca y la violó. El acusado, presuntamente, agredió sexualmente a la chica y le estropeó la ropa que llevaba. Los gritos de la chica hicieron parar la actitud violenta del hombre, que se marchó corriendo.

A pocos metros, el arrestado, según la Fiscalía, se encontró a una segunda chica, que también la convirtió en su víctima. La mujer, de 23 años, también volvía de una fiesta de Halloween e iba con la cara maquillada simulando el Joker, el famoso personaje de la película de asesinatos.

Según el relato, igual que había hecho con la anterior víctima, la atacó por la espalda, se tiró encima de ella y empezó a hacerle tocamientos. El hombre acusado de la violación estropeó también la ropa interior a la chica y, como en la agresión anterior, los gritos de la víctima hicieron marcharse al hombre.

El arrestado intentó marcharse corriendo, pero un ciudadano, alertado por los gritos, se acercó a la zona y pudo retener a Joaquim V.S. hasta que llegaron los Mossos d’Esquadra. Si bien el detenido intentó escaparse agrediendo al ciudadano que lo estaba reteniendo, finalmente pudo ser arrestado por la policía catalana.

Para la Fiscalía Provincial, los dos ataques que el hombre hizo la noche de Halloween a las dos mujeres disfrazadas en medio de la calle lo convierte en el autor material de dos agresiones sexuales, una de ellas en la modalidad de la violación, y piden para él la pena de ocho y cinco años de prisión.

En total, pues, trece años de prisión y tres meses de multa por las agresiones que profirió, presuntamente, contra las dos chicas y el hombre que lo retuvo. La Fiscalía también pide dieciocho y quince años de orden de alejamiento y varios años de libertad vigilada.

Por su parte, recientemente la misma Audiencia condenó por abuso sexual a cinco de los seis procesados acusados de violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa. La Fiscalía pedía que fueran condenados por agresión sexual por intimidar a la víctima. Sólo fueron condenados a penas de entre 10 y 12 años de cárcel.

La sección 22ª de la Audiencia de Barcelona absuelve a la ‘Manada de Manresa’ del delito de violación y descarta los argumentos de la Fiscalía que sostenía que los procesados se valieron de su superioridad numérica y el estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente.

La sala vuelve a emitir una sentencia muy polémica. Dice que se trata de un abuso sexual porque la víctima se encontraba «en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía» por lo que no podía «determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales» con los procesados. Los condenados no tuvieron que emplear «ningún tipo de violencia o intimidación» contra ella.

A parte de la condena de entre 10 y 12 años de prisión, la sala también condena a los cinco procesados a indemnizar con 12.000 euros a la víctima, de forma conjunta y solidaria, por las secuelas sufridas por la violación, que cree «fue extremadamente intensa y especialmente denigrante» para una menor que, además, «se encontraba en situación de desamparo».