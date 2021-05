Vanessa Salvi (Terrorists Of Romance): “El confinamiento me ha inspirado mucho a nivel musical”

“Like Kerosene” es el EP de Terrorists Of Romance, que verá la luz el próximo mes de junio. El single de adelanto es una de las sorpresas positivas del año en el panorama nacional, tanto por la bella factura del correspondiente clip, como por su gran calidad. A punto de publicar un nuevo vídeo, recordar que en 2019 se publicó su disco de debut, “After You Left”. Hablamos con su frontwoman, Vanessa Salvi.

- Hola, Vanessa, ¿como te encuentras?

- Me encantaría decirte que me encuentro de maravilla, ya que brilla el sol y estamos en plena primavera; pero la verdad es que justo hoy tengo un dolor de cabeza que no veas.

- ¿Te ha servido de algo positivo la pandemia, a nivel personal y musical?

-¿La pandemia? A mi me encanta el surrealismo y las metáforas. Lo utilizo mucho en mis canciones, así que a nivel musical diría que me ha inspirado mucho. Mientras estábamos encerrados pasé mucho tiempo componiendo con Kiko por video llamada, y el resto del año tampoco se ha podido hacer gran cosa a parte de escribir y grabar así que en ese sentido ha sido provechoso.

Durante el encierre he podido pasar mucho rato con mi hijo y eso ha sido un regalo, aunque las circunstancias nos han hecho pasar momentos difíciles como a la mayoría de personas. En parte ha sido realmente positivo ya que ese gran parón me ha dado tiempo para sentir, pensar, y abrir los ojos a muchos aspectos de mi vida.

- Cuéntanos un poco tu vida. Eres una mezcla de noruega e italiana.

- Hay una palabra clave en mi vida y es “desplazamiento” . Mi madre decidió parir en Miami y a los pocos meses nos trasladamos a Suiza. Cada verano e invierno los pasaba en Oslo con mi familia materna y mis seis primos en plena naturaleza lo cual hizo que tuviera un profundo amor por lo salvaje. A los diecisiete me fui a Boston para estudiar Bellas Artes y dos años más tarde me dieron una beca para estudiar diseño de moda en Florencia. No aguanté mucho tiempo allí así que me fui a vivir a Roma y seguí estudiando la carrera de Bellas Artes la cual terminé en Barcelona. Cuando mi padre falleció me mudé a Londres unos años…pero aquí estoy, de vuelta a esta querida y caótica España.

- ¿Que fue lo primero que gustó de música?. Tus primeros recuerdos, discos, conciertos...

-Como conté en otra entrevista lo que más me marcó desde pequeña fueron los musicales a los que me llevaba mi madre como “Hair”, “Jesus Christ Super Star”, “West Side Story” entre otros. En mi casa se acogían a los músicos y bailarines que venían a nuestra pequeña ciudad en Suiza. Los veía maquillarse y ensayar por el salón y me quedaba fascinada por el mundo del espectáculo. Cuando fui a ver “Jesus Christ Super Star” uno de los cantantes me subió al escenario. Pensaba que me iba a morir de la vergüenza!

A partir de los cinco empecé con clases de baile y a los diez con clases de piano y esos fueron mis principios sobre un escenario.

Una de las cosas de las cuales me arrepiento es no haber seguido estudiando música, ya que a los doce empecé a centrarme más en los deportes. Sin embargo, a los 24 salió el primer disco de mi primer amor de la infancia Jack Savoretti “Between the Minds” que me inspiró a seguir con la música. Me acuerdo que de pequeños vino al colegio con un cassette (parece ya la prehistoria) con canciones que había escogido para mi, fue el primer regalo que recibí de un novio… si es que a los 10 años se le puede llamar así.

No empecé a ir a conciertos hasta que me fui a vivir a Estados Unidos. Allí me marcó mucho un concierto de Carlos Vives al que me llevó una de mis mejores amigas oclombianas. Fue una noche increíble ya que un primer concierto suele dejar marca. Sentía como si todas las personas en ese lugar tenían una única meta en común, quemar la noche con baile y alegría. Este ultimo año me he acordado mucho de ese concierto, reviviendo uno de muchos momentos épicos con Juli, que desafortunadamente nos dejó el año pasado por leucemia. Son muchas las veces que pienso en ella. Tengo una foto suya abrazada a sus dos niños en mi estudio que cada dia me recuerda sus ganas de vivir y su alegría, y que por difíciles que sean algunos momentos nada vale más que el simple hecho de estar vivo, poder abrazar a tus hijos cada día y compartir tu camino con quien realmente se merece estar a tu lado.

Otro momento de mi vida que hizo que me volcara en la música fue en 2010 cuando mi padre estuvo ingresado en el hospital seis meses antes de fallecer. Estuve viviendo con mi hermana y un amigo de mi padre en un piso al lado del hospital. No conocía a nadie en esa ciudad, y la ansiedad que generaba el día a día esperando novedades desde el hospital no dejaba espacio para nada más. Lo único que me distraía el día era coger la guitarra e intentar aprender acordes y componer canciones sencillas. Desde entonces nunca paré de componer.

- Antes de Terrorists Of Romance, ¿habías estado en alguna otra banda, o como solista?

- TOR ha sido mi primer proyecto musical serio. Antes de eso estuve metida en muchos proyectos artísticos de danza contemporánea, danza aérea y arte contemporáneo, pero nunca un proyecto de música.

- “After You Left” es tu primer disco. ¿Como lo definirías?

- “After You Left” fue mi primer paso en el mundo de la música. Es el puente entre la inexperiencia y el continuo desarrollo. Para mí es un diario de los años posteriores a la muerte de mi padre y por eso se llama “después de que te fuiste”.

- Es difícil, pero ¿tienes planes para presentarlo en directo?

- Ahora mismo estamos sacando el nuevo EP “Like Kerosene” con el sello Vankiki Records. Este EP está dedicado al año “Covid”, y como este virus no hace más que evolucionar la verdad es que nos lo pone muy difícil para presentarlo en directo. Tenemos los dedos cruzados para el verano y algún que otro concierto al aire libre.

- Está claro q es un disco de desamor. Hay grandes discos de desamor, de ruptura, de Bob Dylan, Frank Sinatra, Chris Isaak¿Te gustan? ¿y otros del mismo tema que puedan gustarte también?

- El desamor y la ruptura son el gran dilema de la humanidad, historias de dos piezas que en la mayoría de los casos nunca llegan a encajar del todo, hasta que por fin se rompen, se caen, disuelven, oxidan o lo que sea. Es natural encontrar sus historias en muchas canciones de éxito. Creo que mi preferida en absoluto es “Fade Into You” de Mazzy Star aunque no hable de ruptura en sí, si no bien, de ser consumido por amor. ¿A quién no les gustan en el fondo?

En realidad “Like Kerosene” no es un disco que se entrega al desamor. También hay canciones de amores inconvenientes, de metáforas políticas, y de desarrollo personal.

- Me gusta mucho la estética q rodea a Terrorists Of Romance. ¿Qué importancia tiene la imagen para tí?.

La estética va de la mano con la intención o el argumento de quien lo lleva. Lady Gaga lo dejó clarísimo en 2010. En el mundo de la música y más aún del espectáculo tienes que dar al publico algo de que hablar, pensar o opinar para que puedan decidir si se sienten afines a lo que les propones y parte de eso reside en la estética.

- ¿Puedes explicarnos el motivo del nombre de la banda?

- El origen del nombre de Terrorists of Romance fueron los terroristas y el periodo de las torres gemelas que me pillaban al lado. Me molesta que se lo tomasen como una victoria, así que decidí quitarles un poco de ese protagonismo utilizando esa palabra fuera de su contexto habitual. La verdad que la idea no fue toda mia. Una noche durante una cena romantica se me escapó un erupto a lo Homer Simpson y mi cita me dijo explícitamente que era una terrorista del romanticismo. Yo le contesté “… ¿y quien no lo es?”.

- El video de “Shake Me Mad” está inspirado en David Lynch. ¿Eres muy fan y porque? ¿Cuales son sus películas q más te gustan?

- El video de “Shake Me Mad” es más bien obra de Kiko y Pau Berga el director. Los dos son fanáticos de Lynch y se entendieron muy bien con lo de “Twin Peaks” así que les dejé vía libre para enredarse en ese mundo tan mítico cuanto surreal. La verdad es que David Lynch siempre logra dejarme con un punto de incertidumbre utilizando escenas y personajes de contrastes bizarros, y eso me atrae, pero no soy particularmente fan ya que para mi se acerca demasiado al terror psicótico.

- ¿Y sus bandas sonoras? Angelo Badalementi es fascinante.

- Desde luego que Angelo Badalamenti es fascinante. La obertura de “Twin Peaks” es asombrosa. Para algunos de nosotros es una banda sonora que siempre nos acompañará. Yo la verdad que no he seguido mucho a David Lynch pero según Kiko la tercera temporada de “Twin Peaks” es una obra maestra y que al final de cada capítulo aparezca una banda interpretando una canción demuestra, una vez más, el compromiso de David Lynch con la música.

- ¿Puedes escoger tus 5 discos favoritos?

Soy de las que se enamoran de canciones más que de discos enteros, también suelo cambiar de opinión anualmente pero si tuviera que resumir mi vida con 5 discos serian “My head is an animal” de Of Monsters and Men, “Nevermind” de Nirvana, “Post Orgasmic Chill” de Skunk Anansie, “Live through This” de Hole, “Tragic Kingdom” de No Doubt…

- Gracias Vanessa.

- Gracias a ti Joan!