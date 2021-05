El ocio nocturno se prepara para una reapertura gradual «segura»

El ocio nocturno quiere poder volver a abrir en las próximas semanas. Tras casi siete meses en el dique seco y sin ingresos, el sector quiere poder abrir de manera inmediata. En estos momentos, la situación es idéntica a la que se vivía en octubre, sin estado de alarma ni toque de queda, pero sin poder levantar la persiana. Con esta premisa, el ocio nocturno lleva reclamando en los últimos días que se les permita abrir sus negocios para poder evitar nuevas concentraciones masivas nocturnas como las vividas la madrugada del domingo.

Por esto mismo, la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales, Fecasarm, presentó ayer un proyecto de prueba piloto para Barcelona y, además, se reunió con el Ayuntamiento de la ciudad que «vio con buenos ojos el ensayo» aseguraron en un comunicado los representantes del ocio nocturno. La prueba, en línea con lo presentado por el consistorio de Sitges dos días atrás, pretende demostrar que la restauración de noche puede ser «tan segura» como otros sectores y así poder volver lo antes posible a la normalidad o por lo menos como en octubre donde los restauradores podían trabajar.

La reunión tuvo por parte de representantes del consistorio al teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, y la gerente de seguridad y prevención del consistorio, Maite Casado. En ella se abordaron los puntos más importantes de la idea presentada por la patronal, que espera poder realizarla con las aprobaciones pertinentes por parte de las autoridades.

El proyecto se realizará el 21 de mayo si la Generalitat lo aprueba y se prevé que participen entre 4.000 y 5.000 personas y entre ocho y 13 locales de restauración y de ocio nocturno. El secretario general de la entidad, Joaquim Boadas, aseguró que esta acción «demostrará que el sector se encuentra preparado para reabrir», además de para gestionar multitudes de forma ordenada y con seguridad. Ante esta posibilidad, más de 500 locales se interesaron por el proyecto y la patronal aseguró que solamente se necesita la aprobación de las autoridades.

Preguntada acerca de este tema, la portavoz del Govern expuso en rueda de prensa que esta semana se aprobará un plan sectorial para reabrir de forma gradual el ocio nocturno, pactado entre el Procicat (órgano que decide las medidas sanitarias a tomar) y el propio sector. No obstante, no se podrá aplicar hasta que no se levante la orden ministerial que impide abrir ocio nocturno.

Si el proyecto sale como la patronal espera, el sector podría ver la luz al final del túnel que se alarga ya, desde marzo del 2020. Aunque con ciertos parones en las que el ocio nocturno ha podido abrir, los restauradores han visto mermados en gran medida sus ingresos y además, en los últimos meses por parte de los gobernantes cierto «desprecio». Si los ensayos propuestos, igual que el primer concierto multitudinario realizado con pandemia, el de Love of Lesbian, dan resultados positivos, el sector podría volver a realizar su labor con cierta libertad.