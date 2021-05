Illa advierte a Esquerra que hará una oposición “contundente”

Salvador Illa asume que finalmente tendrá que ir a la oposición tras el acuerdo entre Esquerra y JxCat para la investidura de Pere Aragonès, pero advierte que será “contundente”. El candidato socialista se ha mostrado muy crítico con el pacto entre independentistas porque entiende que es “la fórmula de los últimos 10 años que no ha aportado nada a los catalanes” y es un “Govern que nace fracasado”.

Pese a que ha asegurado que hará una “oposición contundente”, también ha precisado que será “constructivo” en un momento que considera delicado para Cataluña. “Nada de obstruccionismo”, ha dicho. “No haremos como otros votando en contra de un estado de alarma porque les viene en gana”, ha puesto como ejemplo, aludiendo a Esquerra y, sobre todo, a JxCat, que votaron, en ocasiones, contra las medidas del Gobierno para combatir el coronavirus.

En cualquier caso, ha asegurado que es “un pacto de conveniencia” entre ERC y JxCat que ha “debilitado” a Aragonès. “Los ultimátums se han visto corregidos por los hechos. Querríamos un Govern fuerte y con autoridad”, ha afirmado, en referencia a los órdagos que ha ido lanzando Esquerra durante estos tres meses de negociación, pero que han caído en saco roto.

Illa tiene mañana turno en la ronda de consultas con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha asegurado que mantendrá su “disposición” a protagonizar un debate de investidura, aunque también es consciente de que el acuerdo entre ERC y JxCat dificulta ya esta posibilidad.

El candidato socialista, que ha criticado que los sucesivos gobiernos independentistas han “empobrecido” a Cataluña, se ha mostrado preocupado también por cuestiones como los fondos europeos, que considera que hay un “déficit de trabajo”.

Finalmente, también ha defendido la retoma de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, aunque también ha advertido de que es necesario otra mesa de diálogo en Cataluña entre las formaciones del Parlament. Y, sobre la negociación entre Pedro Sánchez y Aragonès ha asegurado que se puede plantear la autodeterminación y la amnistía, pero él y el Gobierno lo rechazarán y ha reivindicado que, entre otras cosas, formar parte de España y Europa ha traído las vacunas.

Y, en este punto, ha recriminado que el pacto entre Esquerra y la CUP incorpore un plazo máximo de negociación de dos años. “No es la mejor manera de ir a la mesa de diálogo diciendo que si no sale lo que quiero, me voy”, ha afirmado. “Para que el diálogo sea fructífero, convienen vacunas de lealtad y confianza. No es buen inicio que digan que sí, pero si no me gusta, en dos años me voy.