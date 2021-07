Marlow: “Los bluesman son como superhéroes”

Cultura

El próximo septiembre se publica “Shades”, el disco debut de los valencianos Marlow. Ellos mismos explican que apuestan por una forma clásica de producir los álbumes, y con gran variedad musical, con tendencia a los sonidos más norteamericanos. Ellos son Raúl Rabadán y Marian Zorio, guitarrista y cantante, respectivamente, que habían estado juntos, por ejemplo, en Dixie Jumble. decidieron que era el momento adecuado de plasmar un proyecto que tenían pendiente, moldeando varias ideas e inquietudes. De momento, han publicado ya dos singles tan brillantes como sorprendentes, “Like A You” y “I Know It’s Only You”. Hablamos con Raúl.

- Hola Raúl! Cómo va todo, tú, los tuyos y la banda..¿todo bien de salud y ánimos?

- Gracias por la pregunta Joan. La verdad es que nos ha tocado vivir una situación que nadie esperaba y pese a los pesares, salvo alguna cuestión personal todo está bien. Hemos aprendido a quitar un poco el pie del acelerador y eso es positivo. Ha habido algunas bajas en relación al trabajo, contactos y lugares que no han sobrevivido a la pandemia y es algo que se esperaba pero no se deseaba. Tenemos que intentar ser positivos.

- Dinos que música has escuchado más en los últimos meses.

- La música siempre me acompañará y es parte de mi. No concibo la vida sin ella. Si que es verdad que estoy algo desconectado de lo que se hace actualmente. Suelo recurrir a las viejas grabaciones. Hace ya bastante tiempo que, aunque hay buenos músicos y buenas intenciones, no encuentro muchas cosas que me entusiasmen realmente en cuanto a composiciones. Quizás sea tirar piedras sobre mi tejado pero a veces me pregunto si hemos llegado a un tope en cuanto a creatividad. Por otro lado, seguiremos intentando componer la mejor canción que podamos y esa es la filosofía de Marlow. Por ejemplo, he vuelto a desempolvar los discos de los Black Crowes a raíz del reciente libro de Steve Gorman sobre la banda. Los clásicos del blues siempre estarán ahí. Para mi son como superhéroes. Puedo encontrar buenos músicos, composiciones y grabaciones en distintos estilos y épocas. Al lado de estos músicos y grabaciones actualmente todo me parece bastante superfluo, con alguna excepción. Me estaré haciendo viejo.

- Estrenáis single con Marlow, “Like A Fool”. Me ha dejado alucinado por su calidad, y el vídeo también. ¿ Cómo surgió el tema, la música?

- ”Like a Fool” se grabó hace unos años cuando Marian y yo teníamos otro proyecto en común de versiones. Probamos , junto a nuestro amigo David Garzinsky (guitarrista de Limbotheque y productor) a grabar esta canción en su nuevo estudio, que surgió de una manera bastante espontánea, como la mayoría de nuestras composiciones. Probamos con una idea de guitarra que yo saqué, Marian incorporó la melodía de voz y la letra. David nos dio alguna idea, y la grabamos. La guardamos en un cajón hasta enero del 2021. Teníamos muchos conciertos en esa época y no podíamos dedicar el tiempo necesario a un proyecto como éste en condiciones. Nos pareció buena idea como single de presentación de Marlow.

El vídeo surgió igual de espontáneo. Cogimos el coche, buscamos un lugar agradable y grabamos algunas tomas. Tengo que decir que ni Marian ni yo tenemos conocimientos profesionales de edición de vídeo ni nada por el estilo, pero nuestra filosofía es esa. Plasmar nuestras ideas artísticas a través de la música y los vídeos bajo nuestros humildes conocimientos.

- El nuevo single, “I Know It’s Only You”, también sorprende.

- ”I Know It’s Only You” es la última canción que hemos compuesto y es un adelanto de lo que va a llegar en septiembre. Creo que es muy distinta a “Like a Fool” y eso encaja en Marlow. Estamos muy contentos con el resultado y la gente y medios lo están recibiendo muy bien.

- ¿Tenéis pensado grabar más, por ejemplo un disco?

- El disco está grabado y saldrá en septiembre. Tendrá 11 canciones nuestras y se llamará “Shades”. La novedad es que me estreno como productor. Hemos grabado el disco íntegramente en nuestro estudio casero, UTBB Mobile Studios. Habrá un par de colaboraciones, y la portada será una pintura que hice en pleno confinamiento. Hemos compuesto un disco con muchas influencias que van desde el rock clásico, al soul o el blues. Aunque creo que se entenderá mejor cuando se escuche el disco entero. De alguna manera mantiene un hilo conductor, sin ser un álbum conceptual.

- ¿Cómo se formó el grupo?

- Marian y yo llevamos desde el 2013 en Dixie Jumble haciendo versiones de swing y blues. Nuestra idea siempre fué hacer canciones propias, pero por una serie de circunstancias nunca lo hicimos. Tuvo que llegar el parón que todos vivimos en el 2020 para meternos de lleno en ello. Así nació Marlow. Por fin.

- ¿Tenéis planes de directo?

- Dixie Jumble llevamos prácticamente 8 años tocando sin parar, pero en este caso, con Marlow, llevamos otra idea. La idea de defender en directo estas canciones y otras que vendrán está ahí, pero aún no sabemos ni como ni cuándo. Realmente, de momento, Marlow somos un dúo así que necesitaríamos formar una banda para directos y rodarla. Todo se andará.

- ¿Tocaríais versiones en directo?

- No tenemos ninguna objeción a hacer alguna versión en directo. Alguna que tenga sentido para nosotros y signifique algo en nuestras vidas.

- La voz de Marian es fantástica, ¿qué nos puedes contar de ella?

- Marian y yo congeniamos enseguida. Aunque no coincidimos en todo, si que tenemos una visión parecida de la música y de cómo la sentimos. Ella es espontánea, nada cerebral y cuando siente una canción, la siente de verdad.

- ¿A qué edad te empezó a gustar la música? ¿ y qué artistas?

- Vengo de una familia a la que le gustaba mucho la música. Mi madre era gallega y le gustaba Elvis y se emocionaba con las muñeiras. Mi padre era andaluz y los domingos en casa eran flamencos. Mi hermano es también guitarrista y mi pasión por la música viene de familia. Aprendí mis primeros acordes y punteos con mi hermano y me enseñó a apreciar la música. Aprendimos juntos. Lo mejor de todo es que aparte de hermanos somos amigos y seguimos descubriendo música juntos, disfrutando de la música sin importarnos demasiado las etiquetas. Recuerdo con ilusión aquel aprendizaje, eso es impagable. Cuando descubres a Stray Cats, la primera vez que escuchas a Robert Johnson, cuando te sumerges en el blues de Chess Records, el blues tejano de Lightnin’Hopkins, la elegancia de T-Bone Walker, Hank Williams...hay tantos...y también artistas menos obvios o conocidos pero no por ello menos importantes. Soy muy fan de Reverend Gary Davis. En el rock me pasa algo parecido. A todos nos gusta AC/DC pero para mí son igual de importantes Little Feat o los Faces. Cuando el rock te atrapa y descubres que no se hacía igual en el 72 que en el 77, cuando descubrí “Exile On Main Street”...cuando en los 90 descubres que aún se hacían buenos discos como “The Southern Harmony And Musical Companion” de Black Crowes o “Blood Sugar Sex Magic”. Marc Ford y John Frusciante me volaron la cabeza en esos discos. Creo que eso es lo más importante que aprendí. A amar la música y no las etiquetas. Ese concepto, creo que lo tienen mejor asumido los norteamericanos.

-¿Con qué bandas actuales, nacionales e internacionales, os sentís más identificados?

- No estamos muy conectados con la actualidad, pero Blackberry Smoke están haciendo buenas canciones y tienen muy buen directo. De lo mejor que dió estados unidos últimamente en mi opinión fué Nick Curran, que nos dejó antes de hora, tristemente, y nos volvimos a quedar todos un poco huérfanos. Pokey Lafarge, aunque cada vez conecto menos. Daniel Romano seguirá sorprendiéndonos y seguirá haciendo el disco que quiera en ese momento, aunque no contente a todos. Eso para mí es un artista. Ryan Adams también está haciendo cosas interesantes e intenta no repetirse. Marian es muy fan de Norah Jones o Alicia Keys y en el ámbito nacional le gustan Marlango o Coque Malla. Yo sigo defendiendo que Los Rodríguez hicieron tres discos cojonudos.

- ¿Cómo veis la música de raíces americana en España?

- En el blues de España veo cosas muy interesantes y otras que no tanto. Gente como Iker Piris o los Suitcase Brothers son geniales. Creo que cada comunidad en España tiene sus músicos que con menor o mayor acierto están defendiendo esta cultura musical norteamericana que aquí es minoritaria, y eso siempre es positivo. Os recomiendo el grupo de mi hermano en Barcelona, Three Time Losers.

- ¿ Y qué nos puedes contar de Three Cool Cats?

- Three Cool Cats es la mezcla de dos de los grupos de blues en los que estoy, Dixie Jumble y Big Hollers. Es un trio con Daniel Tena a la voz, guítarra y armónica, Marian Zorio a la voz y kazoo y yo guitarras. Realmente se formó cuando tuvimos la idea de montar un repertorio de un sub-genero del blues llamado Dirty Blues. Son canciones con temáticas de sexo y drogas de la época, escritas algunas con mucha gracia, porque, para no ser explícitos, usaban símiles graciosos como “My Pencil Won´t Write No More” de Bo Carter. Otras canciones eran bastante más explícitas. Hemos grabado dos singles, y nuestra intención es recopilar estas canciones en un EP que se titulará “Dirty Blues Vol.1”

-Muchas gracias Raúl.

- Gracias a vosotros y un placer charlar contigo Joan. Se agradece que aún existan periódicos donde tengan cabida grupos no-mainstream.