Cs celebra el 15 aniversario en su momento más complicado y sin Rivera ni los fundadores

En 2006 Cataluña recién había votado su nuevo Estatut -el referéndum fue el 18 de junio de 2006, efeméride que ha pasado completamente desapercibida-, el Govern Maragall agotaba sus últimos compases al frente de la Generalitat y nacía Ciutadans, un nuevo partido impulsado desde una plataforma cívica y cultural con el mismo nombre, creada un año antes por 15 intelectuales y profesionales (la mayoría, periodistas, editores, articulistas o profesores universitarios) y liderado por un joven abogado: Albert Rivera.

Ahora, 15 años después, Ciudadanos celebra su 15 aniversario en Cataluña sin Rivera ni los fundadores, con Inés Arrimadas al frente y en plena caída libre tras haber saboreado el éxito al ganar las elecciones del Parlament en 2017. Actualmente, la formación encabezada por Carlos Carrizosa en la cámara tiene 6 escaños, perdió un millón de votos en febrero y las encuestas para el futuro no son nada halagüeñas.

La plana mayor del partido actual, con la citada Inés Arrimadas a la cabeza, se ha reunido este mediodía en la capital catalana, en el auditorio del Macba, para celebrar su aniversario y conjurarse de cara a la nueva etapa política que se avecina. Un cónclave que ha coincidido de lleno con la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa y en el que Inés Arrimadas no ha dudado en cargar contra Miquel Iceta: “O es un separatista camuflado o no tiene principios. No puede haber otra alternativa”.

Y es que la presidenta de Ciudadanos ha admitido que su formación ha cometido “errores”, pero no “infamias”, como sí ha hecho, bajo su punto de vista, el PSOE con los indultos a los líderes independentistas. “Pactar con separatistas es una infamia”, ha remachado.

Sin embargo, más que el contenido ha sido noticia la forma del evento: no han acudido ni Rivera ni los fundadores y sí han estado los dirigentes, especialmente los catalanes, de esta nueva etapa: Carlos Carrizosa, Edmundo Bal, Jordi Cañas, Javier Nart, Marina Bravo, Matías Alonso, Luz Guilarte, Joan García, Anna Grau y José Ramón Bauza.

Arrimadas sí se ha acordado de Rivera y de los 15 fundadores al inicio de su intervención y ha pedido al auditorio un aplauso para ellos, a los que ha definido como “un grupo de valientes”. Sabían que podían cambiar la historia. “Albert Rivera ha sido nuestro presidente 13 años y ha conseguido logros inimaginables en ese momento”, ha zanjado.

“Ciudadanos ha normalizado el uso de la bandera española, del castellano en el Parlament, es la vacuna contra el nacionalismo”, se ha arrogado Arrimadas, quien también ha repartido críticas hacia el bipartidismo, especialmente hacia los socialistas. “No podemos agachar la cabeza ante ese bipartidismo que quiere unos u otros apoyados en la muleta del nacionalismo”.

Sin embargo, los últimos sondeos pronostican una auténtica travesía por el desierto de Ciudadanos, especialmente en su cuna de nacimiento. Y es que el CIS catalán incluso vaticina la desaparición virtual de la formación naranja, que quedaría fuera del Parlament si ahora se convocasen elecciones.

Por parte de la sociedad civil, el partido ha recibido el apoyo de Cataluña Suma, Movimiento cívico España i Catalans, Plataforma de Policías Locales Represaliados por el Nacionalismo, Asociación por la Tolerancia, Asamblea Escuela Bilingüe, ACVOT, Impulso Ciudadano, Foro de Profesores, Impulso Ciudadano , Llibertats, SCC y S’ha Acabat.

“El principal problema es que Sánchez sea presidente”

Antes, la presidenta de Ciudadanos ha afirmado a propósito de la inminente remodelación de Gobierno en España, que todo lo que no sea cambiar al presidente, Pedro Sánchez, será “un cambiazo, un cambio de caras”. “Para España el principal problema es que Pedro Sánchez sea presidente. Lo que no sea cambiarle a él de presidente será un cambiazo, un cambio de caras. Mientras él siga al frente del Gobierno tendremos al Gobierno haciendo las mismas cosas, que son tremendamente dañinas para España”, ha asegurado en su intervención en las Jornadas de Verano de Societat Civil Catalana (SCC).