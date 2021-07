Cuba no es otro país, Cuba es España misma y puedo dar fe de ello.

Muchas veces he estado allí, sólo, con amigos, con mi mujer, con mi mujer y mis hijos, con el resto de mi familia, y desde el primer día y la primera vez que pisé, La Habana tuve una extrañísima sensación: “yo aquí ya he estado”, nada me era extraño, todo me resultaba tan familiar como mi propio hábitat. Cuando nació mi hija pequeña un 31 de diciembre en Barcelona y entendí que era cubana me llevé una alegría más, un motivo más para amar, adorar aquella tierra que siento como propia.

Allí me fui con la llamada “Operación Ron Añejo” a localizar y fotografiar etarras para aportar los datos a las autoridades españolas y pasar pánico antes de salir de la isla y publicar junto a mi “hermano” Zulo, y a mi “hermano” Mario, todo lo que habíamos hecho y averiguado en el mes de diciembre de 1994.

Cuba duele, y duele en el alma especialmente para los españoles porque ellos nos quieren como suyos, como su familia, porque somos su orgullo. No diría que somos su origen, sino nuestro origen. Nada se parece más a un cubano que un español y a la inversa. Fue una pena que, históricamente, no lo supiésemos entender así aunque siempre quedó, queda y quedará un hilo de hermandad sea cual sea el régimen político o la estructura social en un momento dado.

Los cubanos están siendo castigados, víctimas de una tiranía insoportable, una tiranía que durante años se mantuvo gracias al apoyo de la Unión Soviética y luego no ha hecho más que reprimir al pueblo para sobrevivir.

Pero todo tiene un final y por muy agónico que vaya pareciendo como cantaba hace ya años Willy Chirino “Ya viene llegando”.

Cuba volverá a ser libre y seguiremos siendo como siempre un único sentimiento. Siempre con vosotros, hermanos. Patria y Vida.