Mantienen la alerta por inundaciones

Un día después del fuerte temporal de lluvia que el miércoles provocó numerosos daños en Alcanar y Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona, y que descargó 252 l/m2 (de los que 77 litros cayeron en tan solo media hora), con inundaciones en bajos y en algunas calles, los servicios de emergencia siguen en alerta. La intensidad de las lluvias ha arrastrado decenas de vehículos, ha obligado a cortar carreteras y la circulación de trenes y ha dejado sin luz a un millar de usuarios. Durante las próximas horas se valorarán los daños en esta zona del Ebre con la vista puesta en el cielo.

Protección Civil de la Generalitat ha elevado el nivel de alerta del plan Inuncat por la intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre. Además, ha pedido a la ciudadanía del que se eviten los desplazamientos y que no salgan de sus casas si no es imprescindible, ya que el episodio de lluvias todavía no ha finalizado, aunque la intensidad se prevé menor.

Las precipitaciones darán una tregua unas horas pero los servicios de emergencia alertan que el peligro se mantiene y piden prudencia.

De madrugada, un total de 83 vecinos, sobre todo los clientes del cámping Els Alfacs, que tuvieron que ser asistidos por los Bomberos, han dormido en tres hoteles de Ulldecona y Alcanar, además del polideportivo municipal de este último municipio.

Las carreteras de la zona afectadas por la tromba de agua se han ido reabriendo, como la TV-3316, ha informado también Protecció Civil, que ha celebrado una reunión a primera hora para valorar la situación.

Los cortes de suministro se han ido resolviendo, pero a las 8.00 horas aún quedaban unos 200 abonados sin luz.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 6 horas de esta mañana, un total de 702 llamadas por 519 incidencias relacionadas con las intensas lluvias, sobre todo en la comarca tarraconense del Montsià (634), 475 de ellas desde Alcanar.

Asimismo, el Meteocat ha informado de que ayer cayeron en tres horas 252 l/m2 sobre Alcanar, más de la mitad de las precipitaciones de un año, que son de 490 l/m2; mientras que en Sant Carles de la Ràpita cayeron 142 l/m2 y en Ulldecona, a solo 9 kilómetros de Alcanar, 60 l/m2.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha lamentado que ningún servicio meteorológico previese las lluvias torrenciales de ayer en Alcanar (Tarragona) y en declaraciones a Catalunya Ràdio ha salido así al paso de las críticas de algunos alcaldes de la zona porque no se los avisó a tiempo de la alerta.

Además, ha celebrado que no haya habido daños personales, ha relacionado las fuertes tormentas con el cambio climático y ha pedido “prudencia” porque el episodio de lluvias “no ha acabado”.

Los Bomberos de la Generalitat confían que el temporal de lluvia, que asoló ayer principalmente Alcanar y que causó graves inundaciones, no se vuelva a repetir en las próximas horas, pero mantienen el dispositivo de emergencias hasta esta mañana por si acaso.

Así lo explicó desde Alcanar el inspector de Bomberos y jefe de la Región de Emergencias de Tierras del Ebro, Ricard Expósito, que señaló que el 25 % de los avisos recibidos fueron para rescatar personas “en situación de riesgo”.

En concreto, los Bomberos atendieron unos 90 avisos para atender a personas atrapadas por la lluvia, la “prioridad número 1” para el cuerpo de emergencias, que, entre otros, evacuó a unas ochenta personas del camping Els Alfacs.

Igualmente, se desplazaron unos 200 bomberos, en un dispositivo de Bomberos que cuenta con 2 helicópteros con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) Montaña, 51 dotaciones terrestres, efectivos del GRAE Subacuático y, para asistir a efectos de logística, el Grupo Operativo de Apoyo (GORDO).

Ayer por la tarde, además de los bomberos, también actuaron 30 mossos d’esquadra, 19 efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 8 agentes rurales, 2 efectivos de Protección Civil y miembros de la Cruz Roja.

También se pidió ayuda a Salvamento Marítimo, teniendo en cuenta que “en minutos cayó agua por todos los barrancos” desde la Sierra del Montsià hasta el mar.

Por ejemplo, los helicópteros rescataron a tres personas en situación crítica, y hubo otros rescates de personas que no se podían mover a causa del agua o de vehículos inmovilizados principalmente en la carretera N-340.

En Ulldecona, se rescató a 9 personas de masías, 3 de las cuales fueron atendidas por hipotermia y trasladadas al hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Las otras 6 fueron realojadas por familiares.

Expósito preveía que hasta las seis de esta madrugada se podían acumular entre 30 y 40 litros de lluvia por metro cuadrado, cifra muy alejada de los más de 200 de ayer.

En cuanto a la carencia de suministro eléctrico, se registraron siete incidencias, con 6.688 personas afectadas, de las que unas 5.000 siguen todavía sin suministro.

Además, constan incidencias en las telecomunicaciones en la zona. El CECAT de Protección Civil está coordinando la priorización de la resolución de estas incidencias y se mantiene en contacto con los ayuntamientos de la zona para evaluar y atender las posibles necesidades de la población, especialmente la más vulnerable.

Por otro lado, Protección Civil ha puesto en prealerta el Plan especial de emergencias por contaminación accidental de las aguas marinas en Cataluña (CAMCAT), puesto que se ha detectado una gran mancha en la bocana del puerto de Alcanar.

Salvamento Marítimo ha informado de que está poniendo barreras para contenerla dentro del puerto. La mancha no huele a hidrocarburo y a estas horas se desconoce qué sustancia la ha originado.