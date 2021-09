Quien no ha conocido a un guerrillero, quien no ha conocido a un boina verde, por mucho que se lo expliquen no llegarán a poder comprender lo que hicieron los nuestros en Kabul, es cierto, junto a boinas verdes de otros países, pero a nuestro estilo.

Guerrilleros mirando cara a cara a los talibanes eufóricos por su triunfo, en franca minoría, “este, esta, estos, son de los nuestros, vienen con nosotros y no se hable más”. No importa donde estuvieran.

Guardo silencio y recuerdo un viejo poema:

“Yo era, lo que nadie quería ser

Yo fui donde nadie más quería ir

Yo terminé lo que nadie más quería empezar

Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada

Yo mire el terror a la cara

Yo sentí el escalofrío del temor

Yo lloré, sufrí y tuve esperanza

Pero sobre todo viví esos momentos que otros dicen que es mejor olvidar. Cuando llegue mi hora, poder decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido…. un guerrillero”.

Quien ha sido guerrillero lo es para siempre. Nunca un no puedo.