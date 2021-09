“Muchas redes sociales, pero los jóvenes siempre regresan a los libros”

El presidente de la Federación de Editores Europeos, el alemán Peter Kraus hizo este lunes, durante la inauguración del VI Fórum Edita un alegato en favor de la lectura, afirmando que si la población no lee, “entonces hay un problema”, aunque se ha mostrado optimista respecto al futuro.

Organizado por el Gremio de Editores de Cataluña y la UPF School of Management, vom Cleff dio el pistoletazo de salida a un encuentro internacional, en el que se han inscrito más de 600 personas, y en el que se han analizado, presencialmente y a distancia, los retos del sector editorial en un momento de pandemia en el que en muchos países han aumentado los índices lectores. El editor jefe atiende a LA RAZÓN.

- ¿Qué podemos esperar de este Fórum Edita?

- Aprenderemos de temas clave en esta pandemia, aquí hay bibliotecarios y libreros. Probar cosas nuevas y no ser pesimista.

-El eterno debate, lo del pesimismo. Me interesa saber si cree que la gente joven sigue leyendo.

-Tendríamos que preguntar a los padres, de hecho tendríamos que decir a los padres que lean a sus hijos, que les abran la puerta a la lectura, .así cuando vas a escuela estás más motivado para leer. En alemania tenemos algún problema con esto, y es una gran amenaza. La lectura es una de las técnicas culturales más importantes, para vivir necesitas saber leer. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos casi al final terminaron hartos de que les leyera algo, querían emanciparse y leer por si mismos. Está lo de las redes sociales, pero los jóvenes vuelven a los libros.

- Las redes sociales, la tecnología en general, dan la sensación de que perjudican la lectura, pero usted es optimista.

-Cada lector vuelve a la lectura, encuentra la manera, y si regresa uno, ya vale la pena. En España una encuesta señala que el 36 % de los adultos no lee nada, así no sé como nos mantendremos de aquí a 10 o 15 años, si un tercio de la población no lee. Está la inteligencia artificial..tenemos que llevar a cabo esfuerzos para que la gente vuelva a leer.

- ¿Qué esfuerzos serían?

- El primero sería invertir, dar fondos, a los libreros. Aquí en Barcelona tenéis un proyecto impecable, maravillos, de una biblioteca. Destinar más horas en las escuelas a enseñar a leer, motivar a los profesores, tendrían que llevar el estandarte de la lectura, para que prediquen con el ejemplo. Y regular un poco el consumo de los medios.

- ¿Qué tal es ahora la situación de la edición en Europa?

- Nos estamos recuerando bastante mejor de la pandemia de lo que nos pensábamos, aunque no tenemos cifras aún, pero sabemos que las pérdidas serían del 2,5 %. Países como Reino Unido y Francia lo están haciendo muy bien, en España es más complicado...En Alemania hemos perdido un 4 %, pero si lo comparamos con las academias de baile, por ejemplo, está muy bien. Estamos demostrando una gran resiliencia. ¿El motivo? La edición és más que un trabajo, es una vocación, por lo que estás dispuesto a sufrir más.

- ¿La pandemia puede afectar a corto o medio plazo?

- Espero que no mucho. Tenemos que recordar que para desarrollar un hábito se necesitan unos 66 días...pero durante la pandemia se han disprado las ventas con un click, “online”. Tenemos que recuperar el hábito de que la gente regrese a las librerías. La pantala de televisión es diferente a la del cine, tenemos que ser imaginativos, innovar. Está lo del único click, esas compras. Tenemos lo de los encuentros individuales con los libreros, te recomienda cosas que no encontrarías en internet. También necesitamos a periodistes que recomienden un libro, o una banda de jazz.