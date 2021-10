¿Cómo reclamar el billete a Renfe por la huelga?

Economía

La huelga de Renfe está afectando usuarios del servicio de Rodalies, pero también a los trenes regionales, media y larga distancia y AVE. Con el incumplimiento de los servicios mínimos de los maquinistas en Cataluña, muchos de los trenes con retraso o se han tenido que cancelar. Por ello, si la huelga en Cercanías (Rodalies) y Renfe te ha afectado, debes saber que tienes derecho a reclamar la devolución del billete si el viaje tiene un retraso superior a 15 minutos al llegar a tu destino.

El retorno del billete, sin embargo, sólo se hará si este retraso es imputable a la explotación propia del ferrocarril. Esto quiere decir que no se devolverá el billete en caso de una huelga o de un paro laboral, excepto en el caso de los servicios mínimos. ¿Qué ocurre, no obstante, si estos servicios mínimos no se cumplen, como en el caso de la huelga de maquinistas de Renfe? En ese caso, el usuario sí tiene derecho a reclamar el regreso del título de transporte. Como en el resto de casos, se hará rellenando el formulario en línea de Devolución Xpress.

La devolución de Renfe permite hacer un viaje compensatorio para el mismo recorrido y, en el caso de los trenes regionales, para la misma categoría de tren. El usuario tendrá un plazo de 30 días naturales para utilizarlo y deberá validarlo antes de acceder al tren. Este billete de devolución exprés, además, debe ir acompañado del billete objeto de la indemnización. En caso contrario, se considerará que el viajero está desprovisto del billete.

¿Que pasa si tengo una T-Joven, T-Usual o un abono trimestral?

La Devolución Xpress del billete de transporte sirve para el servicio de Rodalies y también para los trenes regionales. En el caso de Cercanías, se podrá optar tanto si se dispone de un título de transporte propio de Renfe, como de un título de transporte integrado en la ATM. Es decir, que la devolución también es válida para títulos como la T-Joven, la T-Casual, la T-Usual, la T-Grupo, la T-Familiar o la T-Día. Lo mismo ocurre con los títulos de transporte de Renfe como el Bonotren, el abono mensual o el trimestral.

¿En qué casos no tengo derecho a pedir la devolución del billete?

Aparte de las huelgas o los paros laborales, hay otros casos de fuerza mayor ajenos a la explotación ferroviaria en la que los usuarios no tienen derecho a que vuelvan el título de transporte. Así, no se podrá optar a la devolución en los siguientes supuestos: catástrofes naturales, condiciones meteorológicas muy adversas o excepcionales, incendios con origen externo a las instalaciones o la infraestructura, amenazas terroristas, sabotajes vehículos o instalaciones, manifestaciones o problemas de orden público, interrupción del servicio por orden judicial, gubernativa o policial, intercepción de la vía por personas, animales, vehículos o cosas, evacuación o atención a personas enfermas, accionamiento injustificado de aparatos de alarma por una persona no autorizada.

¿Cómo conseguir un justificante de retraso por la huelga de Renfe?

En el caso de incidencias en Renfe que provoquen una alteración del servicio de varias líneas o en que se haya visto afectados varios trenes, se puede acceder a una página web de la Generalitat de Cataluña en la que descargarse un justificante de retraso genérico. Por ejemplo, durante estos días de huelga de los maquinistas de Renfe en que no se han cumplido los servicios mínimos, Cercanías ha puesto a disposición de los usuarios del servicio este documento para que puedan justificar posibles ausencias o retrasos durante aquella jornada.