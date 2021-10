Los Mossos: “La CUP está destrozando la seguridad en Cataluña”

La líder de los «cupaires», el partido más antisistema, Dolors Sabater, celebró ayer la inminente puesta en marcha de la comisión de estudio del modelo policial en el Parlament, recogida en el acuerdo de investidura con ERC y que estará presidida por ella misma.

Sostuvo que esta comisión buscará realizar una auditoría «como no se ha hecho nunca sobre la actividad policial» en Cataluña, y emplazó a la Cámara a hacer una revisión profunda de prácticas, como el uso de balas de foam, y de actuaciones policiales con golpes de porra por encima de la cintura.

Sabater avanzó que la comisión se articulará en cuatro bloques: abordar el seguimiento a activistas, que cree que «criminaliza la disidencia»; la revisión del modelo de orden público; la transparencia en la información interna de la conselleria de Interior, y evaluar la creación de un mecanismo externo de control policial.

También defendió que este mecanismo externo debe ser independiente y «con capacidad de fiscalización y sanción ante malas praxis», ya que considera que no hay mejor defensa de los trabajadores del cuerpo que ser estrictos con eventuales malas prácticas. jefe del Área Básica Policial de Terrassa (Barcelona) de los Mossos d’Esquadra, Francesc Flores, avisó de que los intentos de atropello y las agresiones a policías son un «fenómeno» en muchas poblaciones.

El anuncio sobre esta nueva comisión no sentó nada bien por supuesto a la Policía Autonómica.

Fuentes del sindicato mayoritario de los Mossos, Uspac, lamentaron a LA RAZÓN que «todas las quejas que han habido hasta ahora sobre nuestra situación, y desde el cuerpo, son demasiado flojas». En esta misma línea, desearon la renovación en pleno de la conselleria de Interior y de la Generalitat, del Govern.

Más concretamente sobre la creación de la citada comisión, denuncian que «la CUP, sus nueve diputados, tienen secuestrada a la Generalitat, y se están cargando el modelo de seguridad pública de Cataluña». «No tenemos ningún tipo de apoyo, ni jurídico, ni nada», remataron.

Flores explicó de lo las citadas agresiones contra agentes en la reunión de coordinación de seguridad en Vacarisses, donde el fin de semana hubo cinco personas detenidas, cuatro por presuntamente agredir a agentes y otro por presuntamente intentar atropellar a diversas personas, en el marco de la Festa Major.

Afirmó que se trata de «un fenómeno que se está dando en muchas poblaciones, normalmente al margen de los actos oficiales» durante estos días festivos.

Lo cierto es que es un problema que se repite por toda la geografía catalana. Incluso amenaza seriamente al orden público, no tanto por el botellón en sí mismo, si no por la violencia latente y, en particular, contra las fuerzas del orden. Tal y como explicó el portavoz sindical de los Mossos, Toni Castejón, «la violencia es extrema, compañeros con 20 años de profesión nunca han vivido algo igual».

En Vacarisses, mientras los agentes locales asistían las víctimas, comenzaron los incidentes. Algunas personas se enfrentaron a las patrullas policiales, denunció Castejón: «Ayer en fiestas de Vacarisses pelea multitudinaria con atropello incluido a varias personas ( en principio leves). Llega Policía Local y todos contra ellos. Piden refuerzo y va mossos de Terrassa. Me lo definen como violencia extrema contra todo policía, con un Mosso por el suelo pateado».

Y añadió que «compañeros con mas de 20 años de servicio no han vivido algo igual. Varios compañeros tanto de mossos como Policías locales heridos y suerte que no pasó nada peor. Recuperaros pronto. Una mas de ataques a policías, ya ni hablamos de de perdida de autoridad». Entre los agentes de los Mossos y de la Policía Local detuvieron a cuatro personas por los incidentes. Tienen entre 22 y 27 años y están acusados de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. También consiguieron aprehender al conductor del vehículo, un joven de 20 años acusado de un delito contra la seguridad del tráfico, y por atentar a agentes de la autoridad y lesiones.

Tras pasar a disposición judicial este domingo, el juzgado de guardia de Terrassa dejó a los cinco detenidos en libertad. Cuatro de ellos tienen la causa abierta por atentado a la autoridad, y el otro lo está por un atropello, en una causa abierta por conducción temeraria. .

Ante las críticas del cuerpo, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, apostó por «repensar» al modelo de ocio nocturno y alertó de que la realidad de los botellones no dejará de existir. Por eso, ve imprescindible impulsar un pacto para el ocio nocturno con todos a los agentes implicados, desde los locales a los cuerpos policiales, pasando por entidades, colectivos juveniles y ayuntamientos. Elena señaló en un artículo al ‘NacióDigital’ que ni tiene sentido ni es posible reprimir el ocio en las calles.