ERC y Bildu escenifican su frente común y presionan a Sánchez: “Nuestros votos no son gratis”

Esquerra y Bildu guardan la llave de la mayoría que necesita Pedro Sánchez para su supervivencia y mantienen una alianza de cooperación estable que este viernes han querido escenificar de nuevo, un frente común para presionar al Gobierno y exigirle contrapartidas a cambio de facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, claves para apuntalar la legislatura hasta 2023. En este sentido y en una rueda de prensa simultánea desde Barcelona y San Sebastián, ambas formaciones han lanzado una nueva advertencia al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, a quienes exigen negociar para lograr importantes beneficios para Cataluña y el País Vasco. “Nuestros votos no son gratis”.

“Nuestra voluntad no es de bloqueo, no somos los que vamos a bloquearlo todo, pero nuestros votos no son gratis ni a cambio de nada. Al contrario, deben ganarse. Se los tiene que ganar el Gobierno”, ha avisado en rueda de prensa la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, acompañada de la diputada republicana en el Congreso Carolina Telechea, y que se ha hecho de forma simultánea con el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, y la diputada en el Congreso de esta formación Mertxe Aizpurua, para explicar las enmiendas que han presentado conjuntamente.

Y es que en medio de la endiablada negociación de las cuentas catalanas, Esquerra ha querido hacer un alto en el camino para poner el acento en su posición de fuerza -“mientras no hayamos conseguido la independencia de nuestras respectivas naciones, queremos ser útiles a nuestros ciudadanos”- y señalar al Gobierno por no estar actuando “a la altura del momento ni está siendo consciente de que debe ganar” los votos de los republicanos. De hecho, ERC busca marcar perfil propio y diferenciarse de Junts, con quien no han pactado enmiendas parciales pese a compartir Gobierno en la Generalitat.

Así, Esquerra y Bildu reclaman una mayor predisposición a negociar las peticiones conjuntas, presentadas esta semana en el Congreso y que se dividen en diversos bloques: las de memoria democrática, las feministas, y las territoriales de apoyo a los ayuntamientos y las administraciones autonómicas.

Entre las de memoria democrática, figuran las que instan a traspasar el edificio de la comisaría de la Policía Nacional de Via Layetana (Barcelona) para convertirla en un museo, y también el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), a la Generalitat y al Gobierno Foral de Navarra, respectivamente.

Con respecto a las enmiendas de “feminismo e igualdad”, destacan las destinadas a acabar “con la pobreza menstrual” reduciendo el IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4%, “tal y como ya han hecho gobiernos europeos como el de Alemania”.

En otra enmienda conjunta, se pide que los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales de la Generalitat puedan tener el mismo régimen de jubilación anticipada que la Policía Nacional.